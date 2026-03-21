¿Cómo ver el Monterrey vs Chivas en Estados Unidos?

Este sábado 21 de marzo el Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Deportivo Guadalajara en el 'Gigante de Acero' en el compromiso correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio BBVA a las 21:05 horas de Estados Unidos, 19:05 horas de la Ciudad de México y 02:05 horas de España.

Este enfrentamiento será uno de los más interesantes de la jornada entre dos de los mejores equipos de la liga, aunque hay que decir que, el conjunto regiomontano no pasa por su mejor momento futbolístico y ocupa la novena plaza de la clasificación, por lo que se encuentra en estos momentos fuera de zona de Liguilla.

Por su cuenta, el cuadro rojiblanco es tercer lugar de la clasificación general con 24 puntos y viene de haber goleado a Santos Laguna, además, su nivel de juego ha sido constante y lúcido con el poder ofensivo de su goleador juvenil Armando 'La Hormiga' González.

El pasado fin de semana, ambos tuvieron actividad, el conjunto de la Sultana del Norte empató 2-2 en su visita a Ciudad Juárez donde perdieron su ventaja de 0-2; mientras que, el cuadro tapatío goleo a los de la Laguna en casa para quedarse los tres puntos.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Monterrey y Chivas se medirán en Nuevo León | Simon Barber/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club de Fútbol Monterrey son emitidos por Televisa en su señal de streaming de ViX; así como la señal de TUDN y Canal 5 por televisión abierta.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming mediante la señal de TelevisaUnivision y otras más como Univision.

Canales: TUDN USA y Univision.

Streaming: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX

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