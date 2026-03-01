¿Cómo ver el Monterrey vs Cruz Azul en Estados Unidos?

Este sábado 28 de febrero el Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en el 'Gignate de Acero' en el compromiso correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio BBVA a las 20:05 horas de Estados Unidos, 19:05 horas de la Ciudad de México y 02:05 horas de España.

Será un enfrentamiento entre dos de los mejores equipos de la liga, aunque ciertamente el conjunto regiomontano no pasa por su mejor momento futbolístico y ocupa la plaza nueve de la clasificación, por lo que se encuentra en estos momentos fuera de zona de Liguilla; por su cuenta, el cuadro celeste es sublíder con 16 puntos y viene de haber derrota al líder quitándole su invicto, además, su nivel de juego ha ido de menos a más y son la segunda mejor ofensiva en lo que va del certamen.

El pasado fin de semana, ambos tuvieron actividad, el conjunto de la Sultana del Norte cayó 2-0 en su visita a Ciudad Universitaria en donde mostraron un juego paupérrimo; mientras que, el cuadro celeste venció 2-1 a Chivas quitándoles el invicto y paso perfecto desde el Estadio Cuahtémoc que lo han hecho su fortaleza.

TRIUNFO DE LA MÁQUINA 🚂



Victoria sobre Chivas en el Estadio Cuauhtémoc 💙 pic.twitter.com/HkCq20kZO7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 22, 2026

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Monterrey recibirá a Cruz Azul en la Fecha 8 | Jam Media/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club de Fútbol Monterrey son emitidos por Televisa en su señal de streaming de ViX; así como la señal de TUDN y Canal 5 por televisión abierta.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming mediante la señal de TelevisaUnivision y otras más como Univision.

Canales: TUDN USA y Univision.

Streaming: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX