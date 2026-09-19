¿Cómo ver el Monterrey vs Cruz Azul en TV y streaming?

Monterrey y Cruz Azul protagonizarán uno de los partidos más interesantes de la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo regiomontano no ha tenido el torneo esperado: a pesar de la fuerte inversión en refuerzos y la contratación de Matías Almeyda, un técnico ganador en la Liga MX, el cuadro albiazul sigue sin estar a la altura de las expectativas.

La Máquina Celeste, por su parte, llega a este encuentro tras haber sorteado algunos resultados adversos. El actual campeón del futbol mexicano atravesó una racha negativa, pero ahora suma tres victorias consecutivas en la liga. El equipo de Joel Huiqui llega motivado tras vencer al América en el Clásico Joven.

En los últimos años, Cruz Azul se ha convertido en un hueso duro de roer para Rayados. En sus diez enfrentamientos más recientes en liga, la Máquina registra seis triunfos, tres derrotas y solamente un empate.

Cruz Azul v CF Monterrey - CONCACAF Champions Cup 2026 | Hector Vivas/GettyImages

Los capitalinos llegan a este duelo ubicados en la cuarta posición de la tabla general, con 15 puntos, mientras que los regios están en el puesto 12, con 10 puntos y un partido pendiente.

A continuación te compartimos las opciones para ver este partido en vivo si vives en México o en Estados Unidos.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Rayados vs Cruz Azul

El partido entre Monterrey y Cruz Azul, de la jornada 9 del Apertura 2026, está programado para jugarse este sábado 19 de septiembre en el Gigante de Acero a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) y 21:00 horas (Tiempo del Este de Estados Unidos).

Estas son las opciones para ver el choque entre Rayados y la Máquina Celeste en TV y plataformas de streaming.

País Canal TV/ Streaming México Vix Premium, Layvtime, TUDN, Canal 6 Estados Unidos TUDN, Vix Premium, Univision