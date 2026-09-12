¿Cómo ver el Monterrey vs Tigres en TV y streaming?

Monterrey y Tigres protagonizarán una edición más del Clásico Regio este fin de semana. El duelo genera especial interés debido a la tensa actualidad de ambas escuadras.

Por una parte, Rayados se encuentra en proceso de reestructuración: la directiva contrató a Matías Almeyda para encabezar el nuevo proyecto y abrió la cartera para traer a refuerzos de la calidad de Orbelín Pineda, Diego Rossi y Hugo Cuypers.

A pesar de la gran inversión, Monterrey sigue sin cosechar los resultados deseados. El equipo albiazul se encuentra en décimo lugar de la tabla general del Apertura 2026 y perdió la final de la Leagues Cup 2026 ante Toluca el pasado fin de semana.

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final | Maria Lysaker/GettyImages

Si Monterrey atraviesa un momento difícil, la actualidad de su clásico rival no es muy distinta. El conjunto de la UANL marcha en el puesto 15 de la clasificación general y su rendimiento deja más dudas que certezas.

Tigres perdió a tres piezas importantes para este semestre: André Pierre Gignac, Ángel Correa y al técnico Guido Pizarro. Por si fuera poco, los refuerzos de la escuadra felina para esta temporada no son de la misma calidad de los jugadores que se fueron. Los fichajes de Mauro Lainez, Ricardo Monreal y Alan Franco han sido duramente criticados por su misma afición.

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Quién se llevará esta edición del Clásico Regio? ¿Cuál de estos dos equipos logrará salir de su mal momento primero?

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Rayados vs Tigres UANL

Monterrey y Tigres protagonizarán el Clásico Regio este sábado 12 de septiembre en el Gigante de Acero a las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México) y 22:00 horas (Tiempo del Este de Estados Unidos).

A continuación te contamos qué opciones tendrás para seguir las acciones en directo del Clásico Regio en México y Estados Unidos.

País Canal TV/ Streaming México Vix Premium, TUDN, Layvtime Estados Unidos TUDN, Vix Premium, Univision