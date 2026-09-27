¿Cómo ver el partido Alemania vs Grecia en TV y streaming?

Este domingo 27 de septiembre Alemania y Grecia se ven las caras en el marco de la segunda fecha de la Nations League. El encuentro se disputará en el WWK Arena de Augsburgo, donde el conjunto alemán jugará su primer partido como local en esta edición del torneo.

El conjunto teutón estuvo cerca de iniciar con triunfo la era de Jürgen Klopp, pero terminó empatando 1-1 ante Países Bajos. Felix Nmecha adelantó a los germanos y Marc-André ter Stegen sostuvo la ventaja durante gran parte del encuentro, hasta que Cody Gakpo igualó en el tiempo agregado.

Grecia, en cambio, llega con tres puntos tras vencer 2-1 a Serbia como visitante. Los locales se adelantaron rápidamente, pero Christos Tzolis y Anastasios Douvikas dieron vuelta el marcador en el tramo final para conseguir un triunfo que dejó a los griegos como líderes del Grupo.

¿A qué hora se juega Alemania vs Grecia?

Ciudad: Augsburgo, Alemania

Estadio: WWK Arena

Fecha: domingo 27 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra)

WWK Arena | picture alliance/GettyImages

¿Cómo ver Alemania vs Grecia por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el partido entre Alemania y Grecia. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del encuentro de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Fox Sports 2, mientras que fuboTV y ViX ofrecerán alternativas para seguir la transmisión mediante streaming. Además, FOX One estará disponible como otra opción para acceder al encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain, que ofrecerá la cobertura del partido correspondiente a la segunda jornada de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain