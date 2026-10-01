¿Cómo ver el partido Alemania vs Serbia en TV y streaming?

Alemania y Serbia se enfrentan este jueves 1° de octubre en el marco de la tercera fecha del Grupo A2 de la Nations League 2026/27. En el Allianz Arena de Múnich, la Mannschaft tendrá su segundo partido consecutivo como local en el torneo.

El conjunto teutón llega obligado a ganar tras un arranque complicado de la era de Jürgen Klopp. Luego del 1-1 ante Países Bajos en Ámsterdam, los germanos cayeron por primera vez en su historia ante Grecia en el duelo disputado en Augsburgo. Fue 1 a 0 para los helénicos gracias al gol de Dimitris Kourbelis

Serbia, por su parte, atraviesa un presente aún más delicado. El equipo de Veljko Paunović cayó 2-1 ante Grecia en el debut y luego perdió por el mismo marcador frente a Países Bajos en Belgrado, donde Luka Jović descontó al inicio del segundo tiempo tras el doblete de Mexx Meerdink. Los balcánicos marchan últimos del grupo sin puntos y necesitan reaccionar cuanto antes.

¿A qué hora se juega Alemania vs Serbia?

Ciudad: Múnich, Alemania

Estadio: Allianz Arena

Fecha: jueves 1° de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Allianz Arena | S. Stingl/GettyImages

¿Cómo ver el Alemania vs Serbia por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Alemania y Serbia. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse este encuentro de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Fubo Sports Network, mientras que fuboTV y ViX ofrecerán la posibilidad de seguir la transmisión vía streaming. Además, Tubi aparece como otra alternativa para acceder al encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico, mientras que la plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido a través de streaming.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain, que ofrecerá la cobertura del partido correspondiente a la tercera jornada de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, Fubo Sports Network, ViX, Tubi México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

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