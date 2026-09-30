¿Cómo ver el partido Argentina vs Bolivia en TV y streaming?

Argentina y Bolivia se enfrentan este miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará una nueva serie de compromisos tras la Copa del Mundo.

Será el primer primer partido de la Albiceleste tras caer en la final del Mundial ante España y luego del anuncio del retiro internacional de Lionel Messi. Se pone en marcha en este encuentro una etapa de renovación, con nuevos nombres en la convocatoria y la continuidad de Lionel Scaloni como uno de los principales focos de atención.

Bolivia, por su parte, llega después de quedar fuera del Mundial 2026 en el repechaje y de perder 2-0 ante Paraguay en su último amistoso. El equipo de Óscar Villegas buscará cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas ante la Argentina.

¿A qué hora se juega Argentina vs Bolivia?

Ciudad: Córdoba, Alemania

Estadio: Mario Alberto Kempes

Fecha: miércoles 30 de septiembre

Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (01/10)

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Mario Alberto Kempes | Marcelo Endelli/GettyImages

¿Cómo ver el Argentina vs Bolivia por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el partido entre Argentina y Bolivia. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión, radio y streaming para disfrutar del amistoso internacional.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de fuboTV y ViX, que ofrecerán alternativas de streaming para disfrutar de la transmisión. Además, TyC Sports Internacional estará disponible para los espectadores que cuenten con la señal, mientras que TUDN Radio ofrecerá la cobertura del encuentro por radio.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo a través de ViX Mexico, que ofrecerá la posibilidad de disfrutar del partido mediante streaming.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, dos alternativas para seguir en directo el primer amistoso de Argentina después del Mundial 2026.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX, TUDN Radio México ViX Mexico España Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

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