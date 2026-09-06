¿Cómo ver el partido Arsenal vs Chelsea en TV y streaming?

Arsenal y Chelsea se miden este domingo 6 de septiembre por la tercera fecha de la Premier League 2026/27. El encuentro se disputará en el Emirates Stadium, donde los Gunners recibirán a los Blues en uno de los grandes clásicos del fútbol londinense.

Arsenal llega con seis puntos y la valla invicta después de vencer 3-0 a Coventry en su debut y superar 1-0 al Aston Villa como visitante. El equipo de Mikel Arteta debió esperar hasta el segundo tiempo para encontrar el gol de Bukayo Saka que le dio el triunfo en Birmingham. El derbi se presenta como la antesala del último finalista de la Champions en el certamen continental con su visita al Nápoli en Italia.

El equipo de Xabi Alonso también ganó sus dos primeros partidos y llega al Emirates con siete goles a favor. Tras imponerse 3-2 ante Fulham, los Blues protagonizaron un vibrante 4-3 frente a Brighton, en un encuentro donde Roméo Lavia, Pedro Neto, João Pedro y Cole Palmer marcaron para asegurar los tres puntos.

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Chelsea?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Emirates Stadium

Fecha: domingo 6 de septiembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 09:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Chris Kavanagh

Emirates Stadium | Julian Finney/GettyImages

¿Cómo ver el Arsenal vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el atractivo encuentro entre Arsenal y Chelsea. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los partidos destacados de la tercera jornada de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en USA Network, mientras que fuboTV ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. También estará disponible Telemundo, además de SiriusXM FC para quienes prefieran seguir la cobertura del encuentro entre los dos equipos londinenses.

En México, los aficionados podrán seguir el Arsenal vs Chelsea a través de Fox One, que ofrecerá la transmisión del partido.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante DAZN Spain y DAZN1 Spain. También podrá seguirse a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, que ofrecerán distintas alternativas para disfrutar del duelo en directo.

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