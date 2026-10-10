¿Cómo ver el partido Arsenal vs Leeds en TV y streaming?

Arsenal y Leeds United se enfrentan este sábado 10 de octubre en el marco de la sexta fecha de la Premier League. En el Emirates Stadium de Londres, el campeón vuelve al ruedo tras el parón de selecciones de tres semanas.

Los Gunners llegan en el segundo puesto con 12 puntos luego de un arranque perfecto que encontró su fin en la visita al Brighton de la última fecha. Será la oportunidad de reencontar el camino de la victoria en casa y ante su público, donde todavía no perdieron puntos en la temporada.

Leeds United, por su parte, atraviesa un buen presente en el arranque de la temporada. El equipo de Daniel Farke se mantiene invicto tras cinco fechas, con dos victorias y tres empates y marcha quinto con nueve puntos.

¿A qué hora juega Arsenal vs Leeds?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Emirates Stadium

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP

Árbitro: Paul Tierney

Emirates Stadium | David Price/GettyImages

¿Cómo ver el Arsenal vs Leeds por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Arsenal y Leeds United. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse este duelo de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en inglés a través de USA Network y en español por UNIVERSO. Además, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y UNIVERSO NOW ofrecerán la posibilidad de seguir la transmisión mediante streaming.

En México, los aficionados podrán disfrutar del encuentro a través de Max Mexico, que ofrecerá la transmisión del partido en streaming.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain y su canal DAZN1 Spain, mientras que Movistar+ aparece como otra opción para seguir el partido de la sexta jornada de la Premier League.

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