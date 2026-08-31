¿Cómo ver el partido Aston Villa vs Arsenal en TV y streaming?

El Aston Villa y el Arsenal se miden este lunes 31 de agosto en Villa Park por la segunda fecha de la Premier League 2026/27. Será uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con el conjunto local intentando conseguir sus primeros puntos y los Gunners buscando continuar con su buen inicio de campeonato.

Los Gunners llegan con confianza después de vencer 3-0 al Coventry en su debut liguero. El equipo de Mikel Arteta ya había celebrado antes el primer título de la temporada al imponerse al Manchester City en la Community Shield. Con dos triunfos consecutivos, el conjunto londinense buscará extender su buen momento en una visita exigente a Villa Park.

Los de Emery, en cambio, atraviesan un duro inicio de temporada difícil. Tras perder la Supercopa de Europa ante PSG, sufrió una contundente derrota frente a Brighton en su estrenopor Premier. En casa y con caras nuevas, necesita un triunfo para salir del fondo.

¿A qué hora se juega el Aston Villa vs Arsenal?

Ciudad: Birmingham, Inglaterra

Estadio: Villa Park

Fecha: lunes 31 de agosto

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:000 ESP

Árbitro: Jarred Gillett

Villa Park | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el enfrentamiento entre Aston Villa y Arsenal. Las opciones de transmisión varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming disponibles para disfrutar del partido de la segunda jornada de la Premier League.

En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de USA Network, mientras que fuboTV ofrecerá una alternativa para seguirlo mediante streaming. Además, UNIVERSO permitirá disfrutar de la transmisión en español y SiriusXM FC contará con cobertura radial del partido.

En México, los seguidores de la Premier League podrán ver el duelo mediante Fox Mexico. También estará disponible FOX One, plataforma que permitirá seguir el encuentro en vivo por streaming y acceder a la cobertura correspondiente al campeonato inglés.

Por su parte, en España, el partido podrá seguirse a través de DAZN Spain y DAZN1 Spain, mientras que Movistar+ ofrecerá otra alternativa para disfrutar del choque en directo. El encuentro aparece como una prueba importante para ambos equipos después de sus diferentes comienzos de temporada.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, UNIVERSO, SiriusXM FC México Fox Mexico, FOX One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

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