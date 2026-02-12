¿Cómo ver el partido Atlético de Madrid vs Barcelona en TV y streaming?

El Atlético de Madrid abre las puertas del Riyadh Air Metropolitano para recibir al Futbol Club Barcelona, en un encuentro que se llevará a cabo este jueves 12 de febrero como parte de las semifinales de la Copa del Rey, mismo que tiene una historia reciente entre estos dos equipos, quienes también llegaron a esta instancia en la campaña 2024/25.

Los colchoneros necesitan sacudirse la espina que traen del campeonato anterior y es que se vieron las caras en esta misma ronda contra los blaugranas. En la ida el partido nos regaló un sin fin de emociones, a tal grado que el marcador terminó empatado a cuatro en el Lluís Companys, mientras que en la vuelta se decidió todo gracias a un gol en solitario de Ferrán Torres, quien afianzó el pase a la final que a la postre ganarían frente al Real Madrid.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Barcelona?

Este encuentro que tendrá como sede la ciudad de Madrid, será la última oportunidad para que los dirigidos por Diego Simeone busquen un título, algo que también se les negó en la edición pasada de este certamen.

Sede : Estadio Riyadh Air Metropolitano

: Estadio Riyadh Air Metropolitano Fecha : Jueves 12 de febrero de 2026

: Jueves 12 de febrero de 2026 Horario: 15:00 ET (Estados Unidos) / 14:00 (México) / 21:00 (España)

🏆 Semana de Copa. Los HORARIOS INTERNACIONALES de la ida de semis en Madridhttps://t.co/HvAsJ48UaL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 9, 2026

Cómo ver el Atlético de Madrid vs FC Barcelona en TV y streaming en vivo

Como ya comienza a hacerse costumbre para los seguidores del balompié español en Estados Unidos, este encuentro podrá disfrutarse a través de las pantallas de ESPN en televisión y en sus plataformas digitales, además de contar con la opción de fuboTV con una suscripción de paga.

De igual manera en México, esta semifinales de ida se verá a través de la renovada imagen de Sky Sports tanto en televisión como en su plataforma de streaming, destacando que ahora se tiene un convenio con Izzi para que los usuarios de este sistema puedan acceder en caso de contar con el plan requerido.

En España, el encuentro se podrá ver en abierto a través de TVE y de su página web, además del canal autonómico TV3 (Cataluña).

País TV / Live Stream Estados Unidos ESPN, ESPN Select y fuboTV México Sky Sports y Sky+ España TVE La 1, TV3 y RTVE Play

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA