¿Cómo ver el partido Brasil vs Noruega en TV y streaming online?

Uno de los cruces más emocionantes de los octavos de final del Mundial 2026 es el Brasil contra Noruega, ya que enfrenta a dos selecciones que tienen a dos figuras trascendentales en sus filas, es decir, a Vinicius Junior y a Erling Haaland. Tal como lo han hecho con el Real Madrid de España y el Manchester City de Inglaterra en la UEFA Champions League, los dos goleadores chocarán, este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

Evidentemente, El Scratch du Oro parte como gran favorito debido a todo lo que representa a nivel mundial. Y aunque está lejos de ser una selección similar a aquella campeona del 2002, no se puede hacer menos a las cualidades individuales de cada uno de los sudamericanos, ya que además de Vinicius, el cuadro dirigido por el italiano Carlo Ancelotti cuenta con otras estrellas como el capitán defensa Marquinhos Aóas, el veterano pivote Carlos Casemiro, así como Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli, Endrick Moreira, el arquero Alisson Becker, entre otros más. Lamentablemente para la causa de La Canarinha, llega con dos bajas, la de Raphinha Dias y la de Lucas Paquetá, ambos por lesión, regresando para unas hipotéticas semifinales.



De cualquier forma, no se pueden confiar de los Vikingos, que tienen en el frente ofensivo a un hombre letal como Haaland, que demostró su valía en la Fase de Grupos y en los dieciseisavos de final al poner el tanto que les dio el pase sobre una aguerrida Costa de Marfil. Aunado a ello, los nórdicos tienen más armas en su arsenal, ya que está el también goleador Alexander Sorloth, el habilidoso Oscar Bobb, el cerebro creativo y capitán Martin Odegaard, además el arquero Orjan Nyland se erigió como una gran figura en los dieciseisavos con sus destacadas intervenciones.

¿Cómo se podrá ver el encuentro en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica?

Ningún país quiere perderse este enfrentamiento, por lo que hay una gran variedad de opciones para poder darle seguimiento a través de la televisión o del streaming online.



En los Estados Unidos, el choque estará a cargo de FOX Network y Telemundo, mientras fuboTV es otra opción a través del servicio de streaming, lo mismo que FOX One.



Con respecto a México, ViX es el que cuenta con los derechos de transmisión de todos los juegos.



Por último, en España se podrá ver desde DAZN, mientras en Latinoamérica están DIRECTV (Argentina, Uruguay, Colombia, etc), Tigo Sports (Costa Rica, Panamá, etc), entre otros más.

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One México ViX México España DAZN Spain Argentina Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ Bolivia Tigo Sports Bolivia, Entel TV Brasil SporTV, Globo, Goboplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play Canadá TSN+, TSN1, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave Chile DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+ Colombia DIRECTV Sports Colombia, DGO, Paramount+ Costa Rica FOX+ Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+ El Salvador Tigo Sports El Salvador Guatemala Tigo Sports Guatemala Honduras Tigo Sports Honduras Nicaragua Tigo Sports Nicaragua Panamá Tigo Sports Panamá Perú DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+ Puerto Rico Telemundo, NAICOM Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter