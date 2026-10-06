¿Cómo ver el partido Croacia vs España en TV y streaming?

Este martes 6 de octubre Croacia y España se ven las caras por la cuarta fecha del Grupo A3 de la Nations League. No será un partido más. En la ciudad de Split, Luka Modric pone punto final a su inolvidable etapa con la camiseta croata tras dos décadas en la selección.

Los dirigidos por Slaven Bilić llegan en plena crisis y con la necesidad de despedir a su máximo ídolo con una actuación digna. Tras vencer a Chequia en el debut y caer 4-1 ante España en Sevilla, el equipo sufrió un durísimo 0-7 frente a Inglaterra en Rijeka, la derrota más abultada en la historia de la selección. Con apenas tres puntos, Croacia marcha tercera del grupo y buscará lavar su imagen ante su gente.

España, por su parte, llega en un momento superlativo y con puntaje perfecto. El equipo de Luis de la Fuente se impuso a Inglaterra en Wembley, goleó a Croacia en Sevilla y luego superó a República Checa en Oviedo, sumando nueve puntos en tres partidos. La Roja buscará cerrar la ventana internacional con un pleno de victorias y mantener su ventaja sobre Inglaterra en la cima del grupo.

¿A qué hora juega Croacia vs España?

Ciudad: Split, Croacia

Estadio: Estadio Poljud

Fecha: martes 6 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica)

Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Pixsell/MB Media/GettyImages

¿Cómo ver Croacia vs España por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir la despedida de Luka Modric ante la campeona del mundo. Las opciones varían según el país, con señales de televisión abierta, de pago y plataformas de streaming para no perderse esta noche especial de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse vía streaming a través de fuboTV, mientras que ViX aparece como otra alternativa para ver el encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse en abierto por TVE La 1 y vía streaming en RTVE Play. Además, Movistar+ y fuboTV España aparecen como otras opciones para seguir a La Roja en la cuarta jornada de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

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