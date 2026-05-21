¿Cómo ver el partido Cruz Azul vs Pumas UNAM en Estados Unidos?

Ha llegado el plato fuerte del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y por fin tendremos el primer episodio de la gran final este jueves 21 de mayo entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club Universidad Nacional desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

El enfrentamiento fue programado para arrancar a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México). Será un duelo entre dos de los mejores equipos del semestre, el líder y tercer lugar de la clasificación general durante la fase regular entre dos clubes capitalinos.

En la ronda de semifinales, el conjunto cementero venció en vuelta 2-1 a Chivas con goles de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino para terminar avanzando por marcador global 4-3 tras haber empatando en el juego de ida por 2-2 en el Estadio Jalisco.

Mientras que, el cuadro felino eliminó 1-1 al Club Pachuca tras haber perdido 1-0 en la ida y ganado 1-0 en la vuelta con una anotación de Jordan Carrillo, avanzando por mejor posición en la tabla general.

Las transmisiones en vivo para Estados Unidos del Cruz Azul vs Pumas UNAM

La transmisión en Estados Unidos del juego de Cruz Azul | Simon Barber/GettyImages

Las transmisiones del primer episodio del partido de ida en casa del Club de Fútbol Cruz Azul en la República Mexicana son emitidos por Televisa en su señal de streaming de ViX Premium y en TUDN en señal privada y en el Canal 5 por televisión en la señal abierta.

Mientras que, en los Estados Unidos los seguidores del fútbol mexicano podrán disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming de igual manera en exclusiva a través de las señales de TelevisaUnivision y en CBS Sports Network.

Canales: TUDN USA, Univisión y CBS Sports Network.

Streaming: TUDN.com, TUDN App, fubo TV, Univision NOW y ViX Premium.

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