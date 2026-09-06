¿Cómo ver el partido Cruz Azul vs Santos Laguna por TV y Streaming Online?

El Estadio Banorte servirá de recinto para el enfrentamiento entre Cruz Azul y Santos Laguna, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026. La última vez que estos dos chocaron, los cementeros salieron airosos por 1-2 en la Comarca tras las anotaciones de Jeremy Márquez y el argentino José Paradela, mientras el argentino Ezequiel Bullaude descontó por la casa.

NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO



🆚 Santos

📆 Domingo 6 de septiembre

⏰ 20:00



🎟️ https://t.co/2Bdy7DhhcA pic.twitter.com/m3MukT6eOn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 1, 2026

La Máquina es favorita para ganar los tres puntos, ya que tienen un sistema muy sólido, con jugadores que se entienden a la perfección, recordando que no hubo muchos cambios en la plantilla campeona. A eso se le suma que Joel Huiqui ya podría utilizar a dos de las piezas más importantes, los argentinos Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi, quienes habrían dejado atrás sus lesiones.



Sumado a ello, Erik Lira estaría de vuelta en las convocatorias al haberse caído su fichaje con el AS Mónaco de Francia. Posiblemente lo veríamos de inicio. Asimismo, el lateral derecho Alan Mozo fue anunciado como nuevo refuerzo procedente de las Chivas, que lo tenía a préstamo con el Pachuca.



Con respecto a los Guerreros, tienen la etiqueta de víctimas, ya que luego de seis jornadas no han podido disfrutar del sabor del triunfo, presumiendo apenas un punto, producto del empate contra Tigres de la fecha pasada. El resto de sus resultados han sido descalabros, por lo que el proyecto del portugués Renato Paiva está estancado y no parece que vaya a mejorar. Ante la lesión del argentino Lucas Di Yorio, la directiva ya encontró un nuevo atacante, Esteban Lozano, prestado desde el América, que el último semestre lo tuvo cedido con Puebla.

Santos Laguna continúa su plan de trabajo rumbo al partido ante Cruz Azul. ⚔️🇳🇬



📰: https://t.co/kvLIbsWEci pic.twitter.com/qli8itUJ93 — Club Santos (@ClubSantos) September 2, 2026

Cabe resaltar la paternidad de Cruz Azul sobre Santos Laguna, ya que los últimos cuatro juegos se han ido para el lado celeste. El último éxito de los laguneros ocurrió el 9 de marzo del 2024 en la Comarca por marcador de 3-0.

¿Cómo ver el encuentro por TV y Streaming Online?

Para poder ver el juego desde los Estados Unidos necesitarás acercarte a TUDN, así como su página web y aplicación. Del mismo modo, ViX, Univisión, CBS Sports Network y fuboTV son alternativas.



Por último, desde México será transmitido por ViX y Layvtime.

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univisión, Univisión NOW, CBS Sports Network, fuboTV México ViX México, Layvtime