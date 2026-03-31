¿Cómo ver el partido de Bosnia Herzegovina vs Italia en TV y streaming?
Italia tendrá una cita con la historia cuando este martes 31 de marzo visite a Bosnia Herzegovina en la fría ciudad de Zenica. El cuatro veces campeón del mundo no logró clasificarse a los últimos dos mundiales, pero para volver a formar parte de uno deberá dejar atrás a la dura Bosnia Herzegovina, que hará de local ante su público.
Los balcánicos también quieren estar en Estados Unidos luego de su última participación en Brasil 2014. Sin ser favoritos, vencieron a Gales en los penales y ahora van por una nueva épica ante un gigante.
A continuación, te contamos las opciones para poder ver en vivo este partidazo, tanto por televisión como vía streaming.
¿A qué hora se juega el partido Italia vs Irlanda del Norte ?
El partido se jugará en el estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica, con capacidad para algo más de 15.000 personas.
- Sede: Bilino Polje
- Fecha: martes 31 de marzo de 2026
- Horario: 14:45 ET (Estados Unidos) / 12:45 (México) / 20:45 (España)
Cómo ver el partido Bosnia Herzegovina e Italia en TV y streaming en vivo
El partido entre Bosnia Herzegovina e Italia se podrá seguir en los Estados Unidos a través de Fox Sports 1 en televisión, además de estar disponible en plataformas digitales como fuboTV, ViX, Foxsports.com, la FOX Sports App y el servicio FOX One, que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro.
En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports México tanto en televisión como en su plataforma Sky+, con la posibilidad de acceder también a través del sistema izzi para quienes cuenten con el paquete correspondiente.
Por su parte, en España, el encuentro no contará con transmisión televisiva, pero se podrá ver a través de UEFA.tv, la plataforma oficial que emitirá el partido en streaming.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports 1, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
UEFA.tv