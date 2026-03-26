¿Cómo ver el partido de Italia vs Irlanda del Norte en TV y streaming?

Los repechajes europeos por obtener un lugar en el próximo Mundial 2026 comienzan a disputarse este jueves 26 de marzo con sus partidos de semifinales. Por la Ruta A, la selección de Italia recibe a la selección de Irlanda del Norte en un partido a matar o morir.

El equipo de Genaro Gattuso se presenta como el gran candidato a avanzar a la final, donde se enfrentaría al ganador de la otra semifinal entre las selecciones de Gales y Bosnia Herzegovina. Pero para ello deberá olvidar la presión que significa no haber clasificado a las últimas dos citas mundialistas y ganar los dos partidos.

A continuación, te contamos las opciones para poder ver en vivo este partidazo, tanto por televisión como vía streaming.

Estonia v Italy - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Claudio Villa - FIGC/GettyImages

¿A qué hora se juega el partido Italia vs Irlanda del Norte?

El duelo, que es a partido único, se juega en Bérgamo, Italia, y corresponde a una de las semifinales de la Ruta A.

Sede : New Balance Arena

: New Balance Arena Fecha : jueves 26 de marzo de 2026

: jueves 26 de marzo de 2026 Horario: 15:45 ET (Estados Unidos) / 13:45 (México) / 20:45 (España)

Cómo ver el partido Italia vs Irlanda del Norte en TV y streaming en vivo

El partido entre estas dos selecciones se podrá seguir en los Estados Unidos a través de las plataformas de streaming fuboTV, Peacock y ViX, opciones que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports México tanto en televisión como en su plataforma Sky+, con la posibilidad de acceder también a través del sistema izzi para quienes cuenten con el paquete correspondiente.

Por su parte, en España, el encuentro no contará con transmisión televisiva, pero se podrá ver a través de UEFA.tv.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Peacock, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España UEFA.tv

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL