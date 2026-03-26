¿Cómo ver el partido de Italia vs Irlanda del Norte en TV y streaming?
Los repechajes europeos por obtener un lugar en el próximo Mundial 2026 comienzan a disputarse este jueves 26 de marzo con sus partidos de semifinales. Por la Ruta A, la selección de Italia recibe a la selección de Irlanda del Norte en un partido a matar o morir.
El equipo de Genaro Gattuso se presenta como el gran candidato a avanzar a la final, donde se enfrentaría al ganador de la otra semifinal entre las selecciones de Gales y Bosnia Herzegovina. Pero para ello deberá olvidar la presión que significa no haber clasificado a las últimas dos citas mundialistas y ganar los dos partidos.
A continuación, te contamos las opciones para poder ver en vivo este partidazo, tanto por televisión como vía streaming.
¿A qué hora se juega el partido Italia vs Irlanda del Norte?
El duelo, que es a partido único, se juega en Bérgamo, Italia, y corresponde a una de las semifinales de la Ruta A.
- Sede: New Balance Arena
- Fecha: jueves 26 de marzo de 2026
- Horario: 15:45 ET (Estados Unidos) / 13:45 (México) / 20:45 (España)
Cómo ver el partido Italia vs Irlanda del Norte en TV y streaming en vivo
El partido entre estas dos selecciones se podrá seguir en los Estados Unidos a través de las plataformas de streaming fuboTV, Peacock y ViX, opciones que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro.
En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports México tanto en televisión como en su plataforma Sky+, con la posibilidad de acceder también a través del sistema izzi para quienes cuenten con el paquete correspondiente.
Por su parte, en España, el encuentro no contará con transmisión televisiva, pero se podrá ver a través de UEFA.tv.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, Peacock, ViX
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
UEFA.tv