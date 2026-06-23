¿Cómo ver el partido de Portugal vs Uzbekistán en TV y streaming?

No fue un buen arranque para la selección de Portugal, y mucho menos para Cristiano Ronaldo, que poco pudo hacer para ayudar a su equipo en el debut ante RD Congo, un partido que terminó 1-1. Los dirigidos por Roberto Martínez rescataron un punto que podría resultar valioso de cara a lo que viene, pero no lograron sacar ventaja en el grupo. Ahora, el próximo desafío en el Mundial será nuevamente en Houston, aunque esta vez tendrán enfrente a Uzbekistán.

¿A qué hora se juega el Portugal vs Uzbekistán?

Estadio Houston, Portugal vs RD Congo | picture alliance/GettyImages

Los lusos disputarán su segundo partido de la fase de grupos nuevamente en el estadio que, durante la temporada de la NFL, es la casa de los Houston Texans.

Ciudad : Houston, Estados Unidos

: Houston, Estados Unidos Estadio : Estadio Houston (Estadio NRG)

: Estadio Houston (Estadio NRG) Fecha : martes 23 de junio

: martes 23 de junio Hora: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP

Cómo ver el Portugal vs Uzbekistán en TV y streaming en vivo

Es el último Mundial de Cristiano Ronaldo y los fanáticos del fútbol no querrán perderse ni un minuto de competencia. El portugués sueña con levantar por primera vez la Copa del Mundo y cada partido representa un paso más en ese camino. En esta ocasión, Portugal jugará contra Uzbekistán y para seguir todas las acciones en vivo, hay varierdad de opciones tanto en televisión como por streaming.

El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de Telemundo Network y FOX en televisión. Además, quienes prefieran verlo online tendrán disponibles las plataformas Peacock, Telemundo App y FOX One, que transmitirán el encuentro en vivo mediante sus respectivos servicios de streaming.

En México, la transmisión estará disponible a través de ViX, la plataforma que ofrece la cobertura del Mundial 2026 mediante sus diferentes planes de suscripción.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse en DAZN Mundial, tanto en su servicio de streaming como en los canales habilitados para la cobertura completa de la Copa del Mundo.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo Network, FOX, Peacock, Telemundo App, FOX One México ViX España DAZN Mundial

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