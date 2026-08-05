¿Cómo ver el partido del Arsenal vs Betis en TV y streaming?

Un Arsenal invicto en los dos partidos disputados de su pretemporada afrontará un nuevo desafío cuando este miércoles 5 de agosto se mida con el Betis en el Aviva Stadium de Dublin.

Los Gunners vienen de dos goleadas en sus encuentros de preparación previos. Vencieron por 3 a 0 al MK Dons en un partido jugado a puertas cerras y 4 a 1 al Girona este último sábado en Montilivi. Kai Havertz, Christos Tzolis, Max Dowman y Gabriel Jesus anotaron los tantos del triunfo, mientras que Arnau Martínez descontó para los locales.

El Betis, por su parte, también llega con 'puntaje perfecto' a este duelo. Goleó por 4 a 0 al Olympique de Lyon y superó por la mínima al Almería en su última presentación.

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Betis?

Ciudad: Dublin, Irlanda

Estadio: Aviva Stadium

Fecha: miércoles 5 de agosto

Hora: 14:30 EE.UU (Este), 12:30 MEX, 20.30 ESP

Aviva Stadium | Charles McQuillan/GettyImages

¿Cómo ver el Arsenal vs Betis en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán distintas opciones para seguir este atractivo amistoso de pretemporada entre Arsenal y Betis. La disponibilidad de la transmisión dependerá del país, ya que mientras algunos mercados contarán con varias alternativas para ver el partido en directo, en otros no habrá emisión oficial confirmada.

En Estados Unidos, el compromiso será transmitido por CBS Sports Network y FOX Deportes. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante fuboTV y FOX One, que ofrecerán la cobertura en directo del partido.

En México, el duelo estará disponible a través de Claro Sports, plataforma que emitirá el encuentro para los aficionados que quieran seguir este enfrentamiento entre dos equipos que aspiran a llegar en plena forma al inicio de la temporada oficial.

Por su parte, en España, el partido no contará, por el momento, con una transmisión oficial ni por televisión ni mediante plataformas de streaming, por lo que los seguidores de ambos clubes deberán permanecer atentos a posibles novedades de última hora.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV, FOX Deportes, FOX One México Claro Sports España Sin transmisión