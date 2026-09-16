¿Cómo ver el partido del Atlético de Madrid vs Osasuna en TV y streaming?

El Atlético de Madrid y Osasuna se miden este miércoles 16 de septiembre por la sexta fecha de LaLiga 2026/27 en el Riyadh Air Metropolitano, donde el conjunto dirigido por Diego Simeone volverá a jugar después de cuatro partidos consecutivos como visitante.

El conjunto colchonero llega con una dosis de confianza después de golear 0-3 a la Real Sociedad en Anoeta. El triunfo le permitió recuperarse de las derrotas anteriores ante Athletic Club por LaLiga y Liverpool en su estreno en la Champions League. Ahora, el equipo de Simeone buscará darle continuidad a la victoria para llegar de la mejor manera al derbi frente al Real Madrid, a disputarse el próximo domingo en el Metropolitano.

Osasuna, por su parte, tuvo un buen comienzo con un empate y dos triunfos, pero perdió sus últimos dos partidos ante Alavés por 5-2 y Espanyol por 0-2. Ante Budimir continúa siendo su principal referencia ofensiva y es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos en el campeonato.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Osasuna?

Ciudad: Madrid, España

Madrid, España Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano Fecha: miércoles 16 de septiembre

miércoles 16 de septiembre Hora: 13:00 USA, 11:00 MEX, 19:00 ESP

13:00 USA, 11:00 MEX, 19:00 ESP Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Osasuna por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el Atlético de Madrid vs Osasuna. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la sexta fecha de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de ESPN Deportes, mientras que ESPN+ ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. También estarán disponibles fuboTV y ESPN App, dos alternativas para acceder a la transmisión en directo del duelo entre Atlético de Madrid y Osasuna.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports Mexico. Además, Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante Movistar+, que ofrecerá la cobertura en directo. También podrá seguirse a través de LaLiga TV Bar, HDM+ y LALIGA TV, según la plataforma o servicio contratado por cada usuario.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV

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