¿Cómo ver el partido del Barcelona vs Atlético de Madrid en TV y streaming?

Todavía nada es definitivo. Lo que pase en la ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Barcelona y el Atlético de Madrid funciona como una primera referencia de la serie, aunque es apenas uno de los dos partidos que definirán el pase a semifinales.

De todas formas, los dos apuntan a ganar primero para irse con ventaja y poder manejar la vuelta con otra tranquilidad, tanto desde lo físico como desde lo táctico. Primero lo primero, el equipo de Madrid viaja a Cataluña para enfrentar a los de Hansi Flick, que vienen de imponerse el sábado por LaLiga.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Barcelona?

El partido se disputará en el renovado estadio del Barcelona y corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : miércoles 8 de abril

: miércoles 8 de abril Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Cómo ver el Atlético de Madrid vs Barcelona en TV y streaming en vivo

El segundo de los tres cruces entre colchoneros y culés es otra historia. Ahora sí, noche de Champions y todo lo que eso implica, también en la pantalla.

Como suele suceder con la competición europea en Estados Unidos, el partido contará con una oferta muy amplia para seguirlo en vivo. Estará disponible en Paramount+, con transmisión también por TUDN USA y UniMás en TV. A su vez, se podrá ver por streaming en TUDN.com, la app de TUDN, Univision NOW y ViX, que tiene distintas opciones según la suscripción de cada usuario.

En México, la transmisión estará disponible únicamente a través de Fox One, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos del certamen, por lo que será necesario tener una suscripción activa.

En España, la cita irá por Movistar+, tanto en TV como en sus plataformas digitales. El partido se podrá ver en Movistar Liga de Campeones y Movistar Liga de Campeones 2, que concentran toda la acción del torneo.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE