¿Cómo ver el partido del Brentford vs Chelsea en TV y streaming?

El Brentford y el Chelsea se enfrentarán este viernes 18 de septiembre por la quinta fecha de la Premier League 2026/27. El encuentro se disputará en el Gtech Community Stadium, donde los Bees recibirán a los Blues en un nuevo duelo entre dos equipos londinenses.

Chelsea todavía no logra recuperarse de la derrota ante Arsenal. Tras caer 2-1 en el derbi, el equipo de Xabi Alonso empató 2-2 con Hull City en Stamford Bridge y volvió a dejar puntos en el camino. Los Blues aún no pudieron mantener su arco en cero en la Premier League, habiendo recibido nueve goles en cuatro presentaciones.

Brentford llega invicto y con seis puntos después de cuatro jornadas. Tras el contundente 3-0 sobre Tottenham con el que debutó en el certamen, encadenó tres empates, el último de ellos un 2-2 ante Bournemouth con un doblete de Kevin Schade.

¿A qué hora se juega el Brentford vs Chelsea?

Ciudad: Brentford, Inglaterra

Estadio: Gtech Community Stadium

Fecha: viernes 18 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Andy Madley

Brentford v Sunderland - Premier League 2026/27 | Ryan Pierse/GettyImages

¿Cómo ver el Brentford vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Brentford y Chelsea. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la quinta jornada de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de USA Network, que ofrecerá la transmisión en directo del duelo entre los dos equipos londinenses.

En México, el Brentford vs Chelsea no contará con transmisión oficial, por lo que no habrá una señal de televisión o plataforma de streaming disponible para seguir el partido en directo.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante DAZN Spain y DAZN1 Spain, que ofrecerán la cobertura en directo del partido.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos USA Network México Sin transmisión España DAZN Spain, DAZN1 Spain

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