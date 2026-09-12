¿Cómo ver el partido del Chelsea vs Hull City en TV y streaming?

El Chelsea recibirá este sábado 12 de septiembre al Hull City en Stamford Bridge, por la cuarta jornada de la Premier League 2026/27.

Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán recuperar regularidad después de la derrota por 2-1 ante el Arsenal y aprovechar el envión anímico de la remontada frente al Leeds por 6-3 en la Carabao Cup, mientras que el conjunto de Sergej Jakirović intentará prolongar su sorprendente comienzo de temporada.

𝟗 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒, 𝐀𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐌𝐀𝐃?! 🎾



Chelsea were behind in the 48th minute, but then...



Morgan Rogers: 🅰️🅰️🅰️🅰️

Cole Palmer: ⚽⚽

Danny Welbeck: ⚽⚽

Valentín Barco: ⚽🅰️

Pedro Neto: ⚽



𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞. 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔𝗡 𝗔𝗧𝗧𝗔𝗖𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗢𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗫𝗔𝗕𝗜… pic.twitter.com/KRqwNr1QEk — 433 (@433) September 9, 2026

Recién ascendido a la Premier League, el Hull City todavía no recibió goles en sus tres primeras presentaciones y permanece invicto en el campeonato inglés. Su recorrido lo colocó rápidamente como una de las grandes revelaciones de las primeras fechas.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Hull City?

El duelo representa una oportunidad importante para ambos: el Chelsea quiere recuperar terreno en la pelea por los primeros puestos, mientras el Hull City buscará demostrar que su gran comienzo no es casualidad.

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: Farai Hallam

¿Cómo ver el Chelsea vs Hull City por Televisión y Streaming online?

Chelsea FC v Legia Warszawa - UEFA Conference League 2024/25 Quarter Final Second Leg | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Los aficionados que quieran seguir en vivo el encuentro entre tendrán diferentes alternativas dependiendo de su país. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de fuboTV, además de USA Network y UNIVERSO. También será posible seguir el partido por radio mediante SiriusXM FC.

En México, el duelo podrá verse por TNT Sports, mientras que los suscriptores de Max también tendrán la posibilidad de acceder a la transmisión online a través de la plataforma de streaming.

Por su parte, los espectadores en España podrán disfrutar del partido en directo mediante DAZN Spain, servicio que cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League en el país.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, UNIVERSO, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain