¿Cómo ver el partido del Chelsea vs Hull City en TV y streaming?
El Chelsea recibirá este sábado 12 de septiembre al Hull City en Stamford Bridge, por la cuarta jornada de la Premier League 2026/27.
Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán recuperar regularidad después de la derrota por 2-1 ante el Arsenal y aprovechar el envión anímico de la remontada frente al Leeds por 6-3 en la Carabao Cup, mientras que el conjunto de Sergej Jakirović intentará prolongar su sorprendente comienzo de temporada.
Recién ascendido a la Premier League, el Hull City todavía no recibió goles en sus tres primeras presentaciones y permanece invicto en el campeonato inglés. Su recorrido lo colocó rápidamente como una de las grandes revelaciones de las primeras fechas.
¿A qué hora se juega el Chelsea vs Hull City?
El duelo representa una oportunidad importante para ambos: el Chelsea quiere recuperar terreno en la pelea por los primeros puestos, mientras el Hull City buscará demostrar que su gran comienzo no es casualidad.
Ciudad: Londres, Inglaterra
Estadio: Stamford Bridge
Fecha: sábado 12 de septiembre
Hora: 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Árbitro: Farai Hallam
¿Cómo ver el Chelsea vs Hull City por Televisión y Streaming online?
Los aficionados que quieran seguir en vivo el encuentro entre tendrán diferentes alternativas dependiendo de su país. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de fuboTV, además de USA Network y UNIVERSO. También será posible seguir el partido por radio mediante SiriusXM FC.
En México, el duelo podrá verse por TNT Sports, mientras que los suscriptores de Max también tendrán la posibilidad de acceder a la transmisión online a través de la plataforma de streaming.
Por su parte, los espectadores en España podrán disfrutar del partido en directo mediante DAZN Spain, servicio que cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League en el país.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
fuboTV, USA Network, UNIVERSO, SiriusXM FC
México
TNT Sports, Max Mexico
España
DAZN Spain
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.