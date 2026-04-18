¿Cómo ver el partido del Chelsea vs Manchester United en TV y streaming?

El Chelsea y el Manchester United se reencontrarán este sábado en la Premier League, en un momento distinto al de aquel cruce de septiembre de 2025 que terminó con victoria de los Red Devils. Mucho cambió desde entonces y hoy muestra a dos equipos que llegan con necesidades.

Los Blues atraviesan una racha díficil, con apenas una victoria en sus últimos cinco partidos, mientras que el United alternó resultados con dos triunfos, dos derrotas y un empate. En la tabla, los de Manchester dejaron de tener margen en el tercer puesto ya que comparten puntos con el Aston Villa (55) y sienten la presión del Liverpool, que se acerca con 52. Del lado de los dirigidos por Liam Rosenior, el objetivo es meterse en zona de Champions desde su actual sexto lugar.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Manchester United?

Stamford Bridge, Chelsea | John Walton - PA Images/GettyImages

Los dirigidos por Michael Carrick tendrán que viajar a la capital inglesa para jugar el partido por la fecha 33 de la Premier League.

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Cómo ver el Chelsea vs Manchester United en TV y streaming en vivo

A seis fechas de finalizar la temporada, la Premier League enfrentará a mancunianos y londinenses. El encuentro podrá verse en diversas plataformas según el país.

En Estados Unidos, el partido se podrá seguir a través de NBC y Telemundo en televisión, con opciones también en UNIVERSO. Además, estará disponible en plataformas digitales como UNIVERSO NOW y el servicio de streaming Peacock.

En México, la transmisión estará a cargo de TNT Sports en TV, mientras que también podrá verse en streaming a través de Max México y TNT Go, ambas opciones con suscripción activa.

Por su parte, en España, el encuentro se podrá ver a través de DAZN, incluyendo su señal DAZN1, y también en Movistar+, tanto en televisión como en sus plataformas digitales.

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