¿Cómo ver el partido del Fulham vs Manchester United en TV y streaming?

Fulham y Manchester United se miden este domingo 20 de septiembre por la quinta fecha de la Premier League 2026/27. El conjunto londinense recibirá a los Red Devils en un partido crucial para ambos equipos después de un comienzo irregular de campeonato.

El Manchester United llega obligado a recuperarse después de quedar eliminado de la Carabao Cup ante Brighton y perder el clásico frente al Manchester City. El equipo de Michael Carrick apenas consiguió una victoria en sus primeros cuatro partidos de Premier y buscará volver a sumar de a tres para recuperar el impulso que logró en la temporada anterior.

Fulham tampoco atraviesa un buen momento. El equipo de Álvaro Arbeloa viene de eliminar al West Ham en la Copa de la Liga, pero todavía no ganó en la Premier y suma apenas cuatro puntos después de cuatro jornadas, ubicándose en puestos de descenso.

¿A qué hora se juega el Fulham vs Manchester United?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Craven Cottage

Fecha: domingo 20 de septiembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 9:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Peter Bankes

Craven Cottage | James Fearn/GettyImages

¿Cómo ver el Fulham vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el Fulham vs Manchester United. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la quinta fecha de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de NBC, mientras que Peacock ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. Además, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo serán otras alternativas para disfrutar de la transmisión del encuentro.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo a través de TNT Sports, mientras que Max Mexico permitirá acceder a la transmisión mediante streaming y disfrutar del partido en directo.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante DAZN Spain y DAZN1 Spain, que ofrecerán la cobertura de la Premier League. Además, los usuarios de Movistar+ también contarán con una alternativa para seguir el partido en directo.

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