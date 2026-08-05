¿Cómo ver el partido del K-League All Stars vs Manchester City en TV y streaming?

El Manchester City comenzó la gira asiática con el pie izquierdo luego de la derrota por penales contra el Inter de Milán. Pero tropezón no es caída y ahora tendrá la oportunidad de conseguir su primera victoria en esta pretemporada cuando enfrente al K-League All Stars, el equipo de las estrellas de la liga de Corea del Sur, en Seúl.

Enzo Maresca podrá contar con tres jugadores más con respecto al sábado, ya que se sumarán Rubén Dias, Matheus Nunes y Omar Marmoush, y seguirá probando variantes mientras espera la reincorporación del resto del plantel.

¿A qué hora se juega el K-League All Stars vs Manchester City?

Estadio Mundialista de Seul | Han Myung-Gu/GettyImages

El partido se disputará en el estadio del FC Seoul y corresponde a un amistoso de pretemporada.

Ciudad: Seúl, Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur Estadio: Estadio Mundialista de Seúl

Estadio Mundialista de Seúl Fecha: miércoles 5 de agosto

miércoles 5 de agosto Hora: 7:00 EE.UU (Este), 5:00 MEX, 13:00 ESP

7:00 EE.UU (Este), 5:00 MEX, 13:00 ESP Árbitro: TBD

Cómo ver el K-League All Stars vs Manchester City en TV y streaming en vivo

El City afrontará su segundo compromiso de la gira asiática luego del estreno de Maresca en el banquillo. Los de Manchester igualaron 1-1 contra el Inter en Hong Kong y luego cayeron 3-1 en la tanda de penales.

Pese al resultado, el DT valoró lo realizado por su equipo. "Vi muchas cosas positivas, especialmente para las piernas. En dos semanas tenemos el primer partido oficial y poco a poco vamos a mejorar", expresó.

Otro de los protagonistas del amistoso fue Ryan McAidoo. El delantero recibió elogios del entrenador luego de una actuación que lo dejó muy cerca del gol. "Es el tipo de extremo que me encanta. Siempre busca el uno contra uno y toma buenas decisiones. Si los jóvenes están preparados, conmigo tendrán oportunidades", dijo.

En Estados Unidos, México y España, el encuentro podrá seguirse a través de mancity.com y la Manchester City App, con suscripción a CITY+.

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