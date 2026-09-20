Skip to main content
Sports Illustrated

¿Cómo ver el partido del Manchester City vs Sunderland en TV y streaming?

El equipo de Maresca busca su quinta victoria consecutiva en esta Premier
Daniel Szwarc|
Sunderland v Manchester City - Premier League
Sunderland v Manchester City - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Manchester City y Sunderland se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la quinta fecha de la Premier League 2026/27. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, donde el conjunto dirigido por Enzo Maresca buscará prolongar su gran inicio de campeonato.

El City tiene puntaje perfecto en la Premier League después de ganar sus cuatro primeros partidos. Tras la derrota ante Arsenal en la Community Shield, el equipo de Maresca encadenó seis encuentros sin perder entre todas las competiciones y llega al duelo después de golear 5-0 al Norwich por la Carabao Cup.

Sunderland, por su parte, viene de hacer historia con su regreso a Europa y debutó en la Europa League con un triunfo 1-0 ante AZ Alkmaar. En la Premier suma cuatro puntos y llega tras perder 2-0 frente al Arsenal.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Sunderland?

Ciudad: Manchester, Inglaterra
Estadio: Etihad Stadium
Fecha: domingo 20 de septiembre
Hora: 9:00 EE.UU (Este), 7:00 MEX, 15:00 ESP
Árbitro: Robert Jones

Etihad Stadium
Etihad Stadium | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo ver el Manchester City vs Sunderland por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el Manchester City vs Sunderland. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la quinta fecha de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de NBCSN, mientras que Peacock ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. La plataforma también tendrá disponible una transmisión en español del encuentro.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de FOX One, que ofrecerá la transmisión del partido correspondiente a la quinta jornada de la Premier League.

Por su parte, en España, el partido estará disponible mediante DAZN Spain y DAZN2 Spain, las señales que ofrecerán la cobertura de la Premier League. Además, los aficionados podrán acceder a la transmisión a través de Movistar+.

País

Canal TV / Streaming

Estados Unidos

Peacock, NBCSN

México

FOX One

España

DAZN Spain, DAZN2 Spain, Movistar+

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Daniel Szwarc
DANIEL SZWARC

Home/Futbol