¿Cómo ver el partido del Manchester United vs Liverpool en TV y streaming?

Dos de los equipos más poderosos y tradicionales del fútbol inglés vuelven a verse las caras este domingo 3 de mayo en el marco de la 34° jornada de la Premier League. Manchester United recibe al Liverpool en Old Trafford en lo que será una nueva edición del Derbi del Noroeste.

Los Red Devils llegan al clásico en la tercera posición de la tabla, con dos triunfos consecutivos (Brentford y Chelsea) y asegurarán un lugar en la próxima Champions con una nueva victoria.

El Liverpool, por su parte, también hilvanó dos éxitos al hilo desde su eliminación de la Champions a mano del PSG (Everton y Crystal Palace) y va a Old Trafford en busca de su segunda victoria consecutiva en ese escenario por Premier League.

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Liverpool?

Manchester United v Brentford - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Luego del 2-1 a domicilo en Anfield Road de la primera mitad del campeonato, esta vez el clásico se juega en Old Trafford, donde Manchester no se impone al Liverpool por Premier desde agosto de 2022.

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Old Trafford

: Old Trafford Fecha : domingo 3 de mayo

: domingo 3 de mayo Hora : 10:30 EE.UU (Este), 08:30 MEX, 16:30 ESP

: 10:30 EE.UU (Este), 08:30 MEX, 16:30 ESP Árbitro: Darren England

Cómo ver el Manchester United vs Liverpool en TV y streaming en vivo

A pocas jornadas del cierre de la temporada, el cruce entre Manchester United y Liverpool aparece como uno de los partidos más atractivos del fin de semana. El encuentro contará con distintas opciones de transmisión según el país.

En Estados Unidos, se podrá ver por televisión a través de Telemundo y NBCSN, mientras que también estará disponible en plataformas digitales como Telemundo Deportes En Vivo y Peacock. Además, contará con cobertura radial en SiriusXM FC.

En México, la transmisión será exclusivamente por streaming mediante Max México, una opción directa para seguir el partido en vivo.

Por su parte, en España, el encuentro se podrá ver en DAZN, incluyendo su señal DAZN1, y también en Movistar+, a través de sus canales deportivos como Movistar Liga de Campeones, además de sus plataformas digitales.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, SiriusXM FC México Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+