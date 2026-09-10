¿Cómo ver el partido del Manchester United vs Sabah en TV y streaming?

El Manchester United y el Sabah se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El conjunto inglés regresa tras dos años de ausencias al máximo torneo continental midiéndose ante un joven equipo que hace su presentación absoluta en la competencia.

Los de Michal Carrick llegan tras dejar escapar dos puntos frente a Everton por la tercera jornada de la Premier Leauge. Antes, el equipo había caído ante Hull City en el estreno para luego recuperarse con contundente 5-2 sobre Ipswich. El objetivo pasa ahora alcanzar una regularidad que hasta ahora no ha encontrado.

El Sabah, por su parte, hará su estreno en la Champions apenas nueve años después de su fundación. Tras consagrarse campeón en Azerbayán y acabar de esa forma con el dominio del Qarabag en la liga local, superó al Hapoel Beer-Sheva de Israel en las fase previa para asegurar su histórico lugar en la fase de liga.

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Sabah?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Fecha: jueves 10 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Willy Delajod (Francia)

Old Trafford | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo ver el Manchester United vs Sabah por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Manchester United y Sabah. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del regreso de los Red Devils a la Champions League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Paramount+ y DAZN USA, dos alternativas para seguir en directo el estreno del Manchester United en la competición europea.

En México, los aficionados podrán disfrutar del encuentro mediante TNT Sports. Además, Max Mexico ofrecerá la posibilidad de seguir el partido por streaming.

Por su parte, en España, el Manchester United vs Sabah estará disponible a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2, que ofrecerán la cobertura del encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de liga.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE