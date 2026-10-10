¿Cómo ver el partido del Manchester United vs Tottenham en TV y streaming?

Tanto el Manchester United como el Tottenham necesitan ganar en la Premier League. Este sábado, después de tres semanas sin actividad por la ventana internacional, la fecha 6 de la liga inglesa los reunirá en Old Trafford. Los dirigidos por Michael Carrick llegan luego de empatar contra el Fulham y de sufrir dos derrotas consecutivas, una contra el Manchester City en el clásico y la otra contra el Brighton, que les valió la eliminación de la Carabao Cup en la tercera ronda.

Los Spurs no vienen mucho mejor. De hecho, están últimos en la tabla con apenas dos puntos, producto de dos empates. Los de Roberto De Zerbi todavía no pudieron ganar y encadenaron cuatro jornadas consecutivas sin marcar un gol en la Premier. Por eso, los dos clubes saldrán a la cancha con la urgencia de sumar de a tres para salir del mal momento en este inicio de campaña que ya los tiene en aprietos.

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Tottenham?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

Árbitro: Stuart Attwell

Cómo ver el Manchester United vs Tottenham en TV y streaming en vivo

Harry Maguire, Michael Carrick, Manchester United | NurPhoto/GettyImages

Michael Carrick aprovechó el parón internacional para trabajar con sus jugadores, aunque las lesiones complicaron sus planes. Kobbie Mainoo y Marcus Rashford podrían regresar después de perderse los compromisos de Inglaterra, Amad Diallo volvió a entrenar y Carlos Baleba disputó el amistoso contra el Lausanne-Sport. El camerunés todavía no debutó oficialmente con los Red Devils y podría tener su oportunidad este sábado.

El DT tiene que evaluar a Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui, que regresaron lesionados de sus selecciones. Benjamin Sesko, por su parte, sigue recuperándose de sus molestias en la tibia y Matthijs de Ligt todavía no está disponible. Carrick, de todas formas, mantiene la confianza en sus jugadores. "Sé que podemos hacerlo mejor… tenemos que mejorar en ciertos aspectos. No estoy desanimado ni abatido porque estamos mostrando algunas señales positivas", expresó después del empate en la fecha 5.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse por NBC y Telemundo en televisión, además de fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo mediante streaming.

En México, la transmisión estará disponible a través de FOX One.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse mediante DAZN Spain.

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