¿Cómo ver el partido del Real Madrid vs Manchester City en TV y streaming?

En la Champions League ya podría decirse que es una tradición. Cuando se acerca la fase eliminatoria, el Real Madrid y el Manchester City vuelven a encontrarse y, en esta ocasión, la cita será en el Santiago Bernabéu, escenario del partido de ida de esta rivalidad moderna entre dos de los equipos que han dominado Europa en los últimos años. Ambos parten como favoritos al título, pero solo uno avanzará a la siguiente fase.

Esta eliminatoria llega con varios matices interesantes. El conjunto blanco afronta el partido con varias (demasiadas) ausencias, muchas de ellas habituales en el once titular, mientras que el equipo de Pep Guardiola aparece con un panorama mucho más estable en su plantel y con la buena noticia de que Erling Haaland está listo para liderar el ataque. Con todo esto sobre la mesa, el Merengue y los Citizens buscarán la victoria.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Manchester City?

El clásico de la Champions se disputará en España y corresponde al partido de ida de los octavos de final del torneo continental.

Sede : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : miércoles 11 de marzo de 2026

: miércoles 11 de marzo de 2026 Horario: 15:00 ET (Estados Unidos) / 14:00 (México) / 21:00 (España)

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Cómo ver el Real Madrid vs Manchester City en TV y streaming en vivo

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+, además de las señales de TUDN USA y UniMás en televisión. También estará disponible en las plataformas digitales TUDN.com, Univision NOW, la app de TUDN y ViX.

En México, la transmisión estará a cargo de HBO Max, que ofrecerá el encuentro mediante su servicio de streaming.

Por su parte, en España, el compromiso se podrá ver a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la UEFA Champions League en el país.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México HBO Max España Movistar Liga de Campeones

