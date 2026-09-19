¿Cómo ver el partido del Sevilla vs Barcelona en TV y streaming?

Sevilla y Barcelona se miden este sábado 19 de septiembre por la séptima fecha de LaLiga 2026/27. El encuentro se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el conjunto andaluz recibirá al líder del campeonato en uno de los partidos más destacados de la jornada.

El conjunto culpe llega con un arranque perfecto de temporada, con siete victorias consecutivas entre todas las competiciones. En su última presentación goleó 7-2 al Racing de Santander con un hat-trick de Raphinha, además de los goles de João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal y un tanto en contra de Asier Villalibre. El equipo de Hansi Flick asusta con su tremendacapacidad ofensiva y lidera LaLiga con 18 puntos.

Sevilla, en tanto, atraviesa un buen momento tras sumar dos triunfos consecutivos. Venció 1-0 al Valencia en casa y luego repitió el resultado ante el Deportivo en Riazor, con gol de Miguel Sierra. La racha lo llevó hasta el cuarto puesto, con 13 puntos después de seis jornadas.

¿A qué hora se juega el Sevilla vs Barcelona?

Ciudad: Sevilla, España

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

Fecha: sábado 19 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Ramón Sánchez-Pizjuán | Europa Press Sports/GettyImages

¿Cómo ver el Sevilla vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el Sevilla vs Barcelona. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la séptima fecha de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en ESPN Deportes, mientras que ESPN+ ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. También estarán disponibles fuboTV y ESPN App, dos alternativas para acceder a la transmisión en directo del duelo.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports Mexico. Además, Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el partido estará disponible mediante Movistar+, que ofrecerá la cobertura en directo. También podrá seguirse a través de LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+, según el servicio contratado por cada usuario.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+