¿Cómo ver el partido del Sporting vs Arsenal en TV y streaming?

El partido de ida entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal, por los cuartos de final de la Champions League, se jugará este martes en el estadio José Alvalade; el conjunto portugués intentará dar el primer golpe en la serie ante uno de los grandes candidatos al título en la disputa por avanzar a la próxima ronda.

Tanto el conjunto de Rui Borges como el Arsenal de Mikel Arteta persiguen el mismo objetivo de meterse entre los cuatro mejores de Europa y sostener la ilusión de seguir avanzando en el máximo torneo continental.

El Sporting se hace fuerte en casa

Sporting CP v CD Santa Clara - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

El equipo portugués llega tras una destacada actuación en la fase previa, donde logró meterse en la instancia decisiva luego de remontar su serie ante Bodo/Glimt con un global de 5-3. Ese resultado le permitió igualar su mejor registro histórico en la Copa de Europa, alcanzado en 1983. Además, ganó los cinco partidos que disputó como local en esta Champions -entre esos triunfos se destaca el 2-1 frente al Paris Saint-Germain-.

El Arsenal es el candidato con experiencia

Del otro lado aparece un Arsenal consolidado, líder de la Premier League; el conjunto inglés viene de eliminar al Real Madrid en esta misma fase y busca dar un paso más tras haber caído en cuartos en la edición 2024 frente al Bayern Múnich.

🚨🚨| Arsenal go into tonight’s Champions League quarter-final first leg with a 54% chance of 𝐁𝐄𝐀𝐓𝐈𝐍𝐆 Sporting CP. 🥱 pic.twitter.com/D4nBHGZM3b — CentreGoals. (@centregoals) April 7, 2026

Los dirigidos por Arteta parten como favoritos en la serie, sin embargo, saben que un buen resultado en Lisboa será clave para encarar con tranquilidad la revancha en Inglaterra.

¿A qué hora se juega el Sporting vs Arsenal?

Ciudad : Lisboa, Portugal

: Lisboa, Portugal Estadio : José Alvalade

: José Alvalade Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora: 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Cómo ver el Sporting vs Arsenal en TV y streaming en vivo

La transmisión estará disponible a través de las señales habituales que emiten la Champions League en cada país, tanto por TV como por plataformas de streaming oficiales.

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, ViX México Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

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