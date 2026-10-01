¿Cómo ver el partido Dinamarca vs Portugal en TV y streaming?

Dinamarca y Portugal se enfrentan este jueves 1° de octubre en el Parken de Copenhague, un escenario donde los lusos solo ganaron en una de sus cuatro visitas y donde cayeron 1-0 en los cuartos de final de la edición anterior, antes de dar vuelta la serie en Lisboa camino al título.

El conjunto danés llega con la moral en alza luego de conseguir su primera victoria en el torneo. Tras caer 3-2 ante Noruega en Oslo en el debut, el equipo de Brian Riemer se impuso 2-0 a Gales en casa gracias a un gol en contra de Ben Davies y otro de Gustav Isaksen, ambos en el segundo tiempo. Con tres puntos, comparte el segundo escalón del grupo con Noruega.

Portugal, en cambio, marcha con puntaje perfecto bajo el mando de Jorge Jesus. Los lusos vencieron 1-0 a Gales en la primera jornada y luego se impusieron 2-1 a Noruega en Oslo con goles de João Félix y Gonçalo Ramos. Sin embargo, la actualidad en la selección lusa pasa por Cristiano Ronaldo que ha abandonado la concentración después de no tener minutos en el último partido, aunque no ha dado ninguna explicación al respecto.

¿A qué hora se juega Dinamarca vs Portugal?

Ciudad: Copenhague, Dinamarca

Estadio: Parken Stadion

Fecha: jueves 1° de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Mykola Balakin (Ucrania)

Parken Stadion | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el Dinamarca vs Portugal por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Dinamarca y Portugal. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse este atractivo duelo de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse vía streaming a través de fuboTV, mientras que ViX aparece como otra alternativa para ver el encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico, mientras que la plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido a través de streaming.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain, que ofrecerá la cobertura del partido correspondiente a la tercera jornada de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain