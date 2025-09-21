El próximo domingo 21 de septiembre de 2025, el FC Barcelona recibe al Getafe en el Estadi Johan Cruyff en un partido que promete ser vibrante. El choque, programado para las 21:00 hora española, corresponde a una nueva jornada de LaLiga y será una oportunidad ideal para medir el nivel del conjunto azulgrana ante un rival siempre incómodo. Para los aficionados que viven en Estados Unidos, la gran pregunta es: ¿cómo y dónde se puede ver este partido?

La respuesta es clara: el encuentro estará disponible en ESPN, la cadena que posee los derechos de transmisión de LaLiga en territorio estadounidense. Los seguidores podrán disfrutarlo tanto por televisión como en su servicio digital de streaming, ESPN+, que se ha consolidado como la plataforma preferida para ver el fútbol europeo en Estados Unidos. Con una suscripción mensual o anual, los hinchas tendrán acceso no solo a este choque, sino también a todos los partidos de la temporada de LaLiga.

Además de ESPN+, existen otras alternativas para quienes prefieren servicios de televisión en línea. FuboTV, por ejemplo, ofrece en su paquete deportivo los canales necesarios para seguir la liga española, con la ventaja de incluir almacenamiento en la nube para grabar partidos. Otra opción es DirecTV Stream, que también suele incorporar ESPN en sus planes, ideal para aquellos que quieren una experiencia más cercana a la televisión tradicional.

Pedri | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El horario del partido, 21:00 en España, se traduce a las 3:00 de la tarde en la Costa Este de Estados Unidos (ET) y a las 12:00 del mediodía en la Costa Oeste (PT). Es un horario accesible para disfrutar del espectáculo sin trasnochar ni madrugar, lo que convierte este duelo en una cita imperdible para los culés en Norteamérica.

En resumen, los seguidores del Barça en Estados Unidos tienen varias formas de vivir el choque contra el Getafe: televisión tradicional a través de ESPN, streaming con ESPN+, o servicios alternativos como FuboTV y DirecTV Stream. Lo importante es que, sin importar el método elegido, los hinchas podrán alentar al conjunto azulgrana desde cualquier rincón del país y sentir, una vez más, que el Barça nunca juega solo.