Cómo ver el partido entre el Liverpool vs Everton en EEUU por la jornada 5 de la Premier League
La quinta jornada de la Premier League traerá consigo un gran partido, cargado de historia y que nos mantendrá con total expectativa de cara a la disputa del mismo, porque son rivales de ciudad e incluso, en la temporada pasada uno de ellos fue el campeón: el Liverpool va por todo otra vez y el Everton quiere cortar la racha del rival, que arrastra varias victorias consecutivas y de esa manera acercarse a su posición de privilegio.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 5 de la Premier League.
El duelo se jugará este sábado 20 de septiembre desde las 13.30hs (ESP), 08.30 (ARG), 07.30 (CE de EEUU) y 05.30 (MEX) en Anfield Road.
El local llega entusiasmado luego de 5 triunfos consecutivos, los 4 de la Premier (único líder con 12 puntos) y el 3-2 agónico ante Atlético Madrid por la jornada 1 de la Champions League, mientras que Everton igualó 0-0 ante Aston Villa como local.
El equipo de Arne Slot se estrenó a puro gol en la temporada 2025/26: Ganó con lo justo por 4-2 ante el Bournemouth de local. En un partidazo, en la última pelota del partido lo ganó por 3-2 ante el Newcastle en St. James Park, al Arsenal 1-0 y también, gracias a un penal, al Burnley en condición de visitante 1-0 a pocos minutos del final.
Ahora, nuevamente ante su gente luego del 3-2 por Champions League ante los dirigidos por Diego Simeone, buscarán seguir engrosando la estadística en triunfos consecutivos, que podría llegar a ser de seis.
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs. Everton en TV y streaming online en Estados Unidos?
El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, que tiene los derechos de TV de la Premier League.
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.