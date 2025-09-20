La quinta jornada de la Premier League traerá consigo un gran partido, cargado de historia y que nos mantendrá con total expectativa de cara a la disputa del mismo, porque son rivales de ciudad e incluso, en la temporada pasada uno de ellos fue el campeón: el Liverpool va por todo otra vez y el Everton quiere cortar la racha del rival, que arrastra varias victorias consecutivas y de esa manera acercarse a su posición de privilegio.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 5 de la Premier League.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Clive Mason/GettyImages

El duelo se jugará este sábado 20 de septiembre desde las 13.30hs (ESP), 08.30 (ARG), 07.30 (CE de EEUU) y 05.30 (MEX) en Anfield Road.

El local llega entusiasmado luego de 5 triunfos consecutivos, los 4 de la Premier (único líder con 12 puntos) y el 3-2 agónico ante Atlético Madrid por la jornada 1 de la Champions League, mientras que Everton igualó 0-0 ante Aston Villa como local.

El equipo de Arne Slot se estrenó a puro gol en la temporada 2025/26: Ganó con lo justo por 4-2 ante el Bournemouth de local. En un partidazo, en la última pelota del partido lo ganó por 3-2 ante el Newcastle en St. James Park, al Arsenal 1-0 y también, gracias a un penal, al Burnley en condición de visitante 1-0 a pocos minutos del final.

Ahora, nuevamente ante su gente luego del 3-2 por Champions League ante los dirigidos por Diego Simeone, buscarán seguir engrosando la estadística en triunfos consecutivos, que podría llegar a ser de seis.

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICO MADRID | OLI SCARFF/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs. Everton en TV y streaming online en Estados Unidos?

El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, que tiene los derechos de TV de la Premier League.