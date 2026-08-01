¿Cómo ver el partido entre Girona y Arsenal en TV y Streaming?
El campeón de la Premier League pone primera. El Arsenal viaja a España para jugar ante el Girona en Montilivi en el primero de sus dos amistosos de su gira de pretemporada que también incluye un encuentro ante el Betis en Dublin.
Los Gunners ya tuvieron un primer ensayo a puertas cerradas con triunfo por 3 a 0 ante el MK Dons y ahora se preparan para un nuevo desafío en el que Mikel Arteta podrá evaluar futbolistas, muchos de ellos jóvens dando sus primeros pasos como profesionales.
Enfrente estará un equipo recientemente descendido a la Segunda División del fútbol español en pleno proceso de renovación tras la salida de Míchel. Con más rodaje que el Arsenal (disputó 4 partidos en las últimas semanas, con un triunfo, dos empates y una caída), buscará tomarse revancha de la derrota sufrida ante el mismo rival en la Champions 2024/25.
¿A qué hora se juega el Girona vs Arsenal?
- Ciudad: Gerona, España
- Estadio: Estadio Municipal de Montilivi
- Fecha: sábado 1° de agosto
- Hora: 14:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 20:00 ESP
¿Cómo ver el Girona vs Arsenal por Televisión y Streaming online?
Los aficionados de Estados Unidos tendrán distintas opciones para seguir este interesante compromiso de pretemporada entre Arsenal y Girona. La disponibilidad de la transmisión dependerá del país, ya que mientras el público estadounidense contará con varias alternativas para ver el partido en directo, en otros mercados la cobertura será más reducida.
En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse a través de FOX Deportes. Además, estará disponible mediante fuboTV y FOX One, plataformas que ofrecerán la transmisión en vivo del duelo entre el conjunto inglés y el equipo español.
En México, por el momento no se ha confirmado una transmisión oficial ni por televisión ni mediante plataformas de streaming, por lo que los aficionados deberán permanecer atentos a posibles anuncios de última hora. Idéntica situación se repite en España, donde hasta el momento los seguidos de ambos clubes no disponen de una opción confirmada para verlo en directo.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, FOX Deportes, FOX One
México
Sin transmisión
España
Sin transmisión