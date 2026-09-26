¿Cómo ver el partido entre Inglaterra y España en TV y streaming?

El sábado tendrá uno de los partidos más atractivos de la fecha 1 de la Nations League. Inglaterra y España se enfrentarán en el estadio Wembley, en Londres, por el grupo 3 del torneo. Los Tres Leones vienen de quedarse con el tercer puesto del Mundial 2026 luego de vencer 6-4 a Francia en el duelo por el bronce, y la Roja se consagró campeona del mundo por segunda vez.

El último cruce entre estas selecciones fue nada menos que la final de la Eurocopa 2024, que terminó con los de Luis de la Fuente levantando el trofeo luego del gol de Mikel Oyarzabal sobre el final para sellar el 2-1. Ahora, en una etapa diferente y con muchas caras distintas en los dos equipos, volverán a encontrarse por una competición oficial y buscarán quedarse con los tres puntos.

¿A qué hora se juega Inglaterra vs España?

Wembley Stadium | Paul Harding/GettyImages

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Wembley Stadium

Fecha: sábado 26 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: TBD

Cómo ver Inglaterra vs España en TV y streaming en vivo

Inglaterra llega al debut con cinco bajas respecto a la convocatoria inicial de Thomas Tuchel. Declan Rice, Tino Livramento, Cole Palmer, Kobbie Mainoo y Marcus Rashford quedaron fuera por lesión. Debido a ello, James Garner y Morgan Gibbs-White fueron convocados para sumarse al plantel.

En España, de la Fuente continuará al mando de la selección luego de extender su vínculo con la RFEF hasta 2032. Fermín López y Dean Huijsen regresaron a la convocatoria para esta fecha internacional luego de perderse la Copa del Mundo.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Fox Sports 2, ViX y FOX One.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports México y también estará disponible mediante Sky+.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play y Movistar+.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, ViX, FOX One México Sky Sports México, Sky+ España DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+