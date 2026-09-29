¿Cómo ver el partido España vs Croacia en TV y streaming?

España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la segunda fecha del Grupo A3 de la Nations League. El encuentro se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, donde la selección española volverá a jugar como local después de su triunfo ante Inglaterra en Wembley.

La Roja llega tras una gran remontada por 3-2 con goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Los Tres Leones contaron con una inmejorable situación para liquidar el encuentro con el resultado 2 a 1 a favor, pero Harry Kane desperdició un penalti y el equipo de Luis de la Fuente terminó imponiéndose para extender a 39 partidos su racha sin derrotas.

Croacia también comenzó con victoria al superar 2-1 a República Checa como visitante. Luka Modric abrió el marcador y Mario Pašalić selló la victoria sobre el final, dejando a los balcánicos con tres puntos antes de visitar Sevilla.

¿A qué hora se juega España vs Croacia?

Ciudad: Sevilla, España

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán

Fecha: martes 29 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos)

Sevilla Fc V Valencia Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

¿Cómo ver el España vs Croacia por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el partido entre España y Croacia. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del encuentro de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Fox Sports 1, mientras que fuboTV y ViX ofrecerán alternativas para seguir la transmisión mediante streaming. Además, FOX One permitirá acceder al encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible en abierto a través de TVE La 1 y mediante streaming en RTVE Play. También podrá seguirse a través de Movistar+ y fuboTV España. RTVE confirmó que el partido será transmitido el martes 29 de septiembre desde las 20:45 horas.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

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