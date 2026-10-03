¿Cómo ver el partido España vs República Checa en TV y streaming?

España y República Checa se enfrentan este sábado 3 de octubre en el marco de la tercera fecha del Grupo A3 de la Nations League. El encuentro se disputará en el Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo, que vuelve a recibir a la selección absoluta once años después de su última visita.

El conjunto español llega como líder del grupo con puntaje perfecto y una racha de 40 partidos sin perder. La Roja debutó con una remontada 3-2 ante Inglaterra en Wembley y luego goleó 4-1 a Croacia en Sevilla. Con seis puntos, buscará dar un paso firme antes de sus visitas a Croacia y Chequia.

República Checa, por su parte, no logra levantar cabeza. El equipo dirigido por el español Santi Denia todavía no sumó puntos tras caer 2-1 ante Croacia y 2-0 frente a Inglaterra, ambos partidos disputados como local. Los checos marchan últimos del grupo y necesitan una reacción urgente, precisamente en su desafío más exigente.

¿A qué hora se juega España vs República Checa?

Ciudad: Oviedo, España

Estadio: Nuevo Carlos Tartiere

Fecha: sábado 3 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Vassilios Fotias (Grecia)

Estadio Carlos Tartiere | Mike Egerton - EMPICS/GettyImages

¿Cómo ver el España vs República Checa por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre España y República Checa. Las opciones varían según el país, con señales de televisión abierta, de pago y plataformas de streaming para no perderse el encuentro de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Fox Sports 2, mientras que fuboTV y ViX ofrecerán alternativas para seguir la transmisión mediante streaming. Además, FOX One estará disponible como otra opción para acceder al encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse en abierto por TVE La 1 y vía streaming en RTVE Play. Además, Movistar+ y fuboTV España aparecen como otras opciones para seguir a La Roja en la tercera jornada de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España