¿Cómo ver el partido Everton vs Manchester United en TV y streaming?

Everton y Manchester United se miden este domingo 6 de septiembre por la tercera fecha de la Premier League 2026/27. El encuentro se disputará en el Hill Dickinson Stadium y allí el local buscará aprovechar su condición de anfitrión frente a un United que llega en crecimiento después de su primera victoria del campeonato.

El equipo de Michael Carrick reaccionó tras su inesperada derrota ante Hull City y goleó 5-2 a Ipswich en su segunda presentación. El objetivo ahora es volver a sumar de a tres para llegar con confianza y buenas sensaciones al debut en la Champions League frente al Sabah.

Everton, por su parte, comenzó la Premier con una victoria 2-0 sobre Crystal Palace y luego empató 1-1 en su visita al Bournemouth. Entre ambos compromisos, los Toffees también avanzaron en la Copa de la Liga tras golear 4-0 a Preston.

¿A qué hora se juega el Everton vs Manchester United?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Hill Dickinson Stadium

Fecha: domingo 6 de septiembre

Hora: 09:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 15:00 ESP

Árbitro: John Brooks

Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | Lewis Storey/GettyImages

¿Cómo ver el Everton vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Everton y Manchester United. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los partidos destacados de la tercera jornada de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en USA Network, mientras que fuboTV ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. También estará disponible Telemundo, además de SiriusXM FC para quienes prefieran seguir la cobertura del encuentro.

En México, los aficionados podrán seguir el Everton vs Manchester United a través de Fox One, que ofrecerá la transmisión del partido.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante DAZN Spain y DAZN1 Spain, que ofrecerán la cobertura en directo del duelo correspondiente a la tercera fecha de la Premier League.

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