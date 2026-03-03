¿Cómo ver el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid en TV y streaming?

El Atlético de Madrid venció al FC Barcelona en la ida de la semifinal de la Copa del Rey por 4-0 y los de Hansi Flick buscarán hacer historia en condición de local, revirtiendo el déficit para pasar a la final y tratar de defender el título logrado en la campaña anterior.

Los de Diego Simeone no se la pondrán nada fácil a los dueños de casa y buscarán acceder a la final para pelear por el título, siendo este el torneo donde más a mano tienen la posibilidad de campeonar: en la Supercopa no se les dio, en LaLiga están lejos y la UEFA Champions League, a esta hora, sigue siendo una obsesión lejana.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Atlético de Madrid?

Este encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou y atraerá las miradas de todo el mundo del fútbol por su importancia.

Sede : Sporify Camp Nou

: Sporify Camp Nou Fecha : martes 3 de marzo de 2026

: martes 3 de marzo de 2026 Horario: 15:00 ET (Estados Unidos) / 14:00 (México) / 21:00 (España)

Camp Nou Construction Development | Alex Caparros/GettyImages

Cómo ver el FC Barcelona vs Atlético de Madrid en TV y streaming en vivo

Como ya comienza a hacerse costumbre para los seguidores del balompié español en Estados Unidos, este encuentro podrá disfrutarse a través de las pantallas de ESPN en televisión y en sus plataformas digitales, además de contar con la opción de fuboTV con una suscripción de paga.

De igual manera en México, esta semifinales de vuelta se verá a través de la renovada imagen de Sky Sports tanto en televisión como en su plataforma de streaming, destacando que ahora se tiene un convenio con Izzi para que los usuarios de este sistema puedan acceder en caso de contar con el plan requerido.

En España, el encuentro se podrá ver en abierto a través de TVE y de su página web, además del canal autonómico TV3 (Cataluña).

País TV / Live Stream Estados Unidos ESPN, ESPN Select y fuboTV México Sky Sports y Sky+ España TVE La 1, TV3 y RTVE Play

