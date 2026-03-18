¿Cómo ver el partido FC Barcelona vs Newcastle en TV y streaming?

Una de las series más reñidas de los octavos de final de la Champions League 2025/26 tendrá su definición hoy miércoles 18 de marzo en el Camp Nou. Hay un solo lugar para los cuartos y tanto el FC Barcelona como el Newcastle quieren meterse entre los ocho mejores equipos del torneo más importante de Europa.

Si bien el Barça asoma como el gran candidato a quedarse con la clasificación, el 1-1 de la ida con goles de Harvey Barnes y Lamine Yamal dejó el duelo abierto y todo puede pasar en la revancha.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Newcastle?

El partido abrirá la jornada del miércoles en el horario adelantado.

Sede : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : miércoles 18 de marzo de 2026

: miércoles 18 de marzo de 2026 Horario: 12:45 ET (Estados Unidos) / 11:45 (México) / 18:45 (España)

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Cómo ver el FC Barcelona vs Newcastle en TV y streaming en vivo

Como ya es habitual para los seguidores de la Champions League en Estados Unidos, este encuentro podrá disfrutarse a través de múltiples plataformas. Estará disponible en Paramount+, además de emitirse por TUDN USA y UniMás en televisión. También se podrá seguir vía streaming en TUDN.com, la app de TUDN, Univision NOW y ViX, ofreciendo varias alternativas según el servicio contratado.

En México, el partido se verá exclusivamente a través de Fox One, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos del certamen, por lo que será necesario contar con una suscripción activa para acceder al contenido.

Por su parte, en España la transmisión estará a cargo de Movistar+, disponible tanto en televisión como en sus servicios digitales. El encuentro podrá seguirse específicamente por los canales Movistar Liga de Campeones y Movistar Liga de Campeones 2, que concentran toda la cobertura del torneo

País Canalde TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones

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