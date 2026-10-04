¿Cómo ver el partido Grecia vs Alemania por televisión y streaming online?

La selección de Alemania vive una era gris, ya que desde su último campeonato en el Mundial 2014 ha ido a la baja, siendo eliminada de forma rápida en los diferentes campeonatos que ha participado. Durante la defensa de su corona en el Mundial 2018 no pudo superar la Fase de Grupos e incluso fue derrotada en su debut por México. Lo mismo ocurrió en Qatar 2022 y en Norteamérica 2026 quedó fuera en los dieciseisavos de final a manos de Paraguay.

Florian Wirtz y Jürgen Klopp | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

Después de ganar la Copa del Mundo, el técnico Joachim Löw no pudo levantar al gigante, lo mismo ocurrió con Hansi Flick y Julian Nagelsmann, así que actualmente Jürgen Klopp, que salió de su retiro, espera devolverle la grandeza a la tetracampeona del mundo.



La era de Klopp al frente de The Mannschaft arrancó con un empate 1-1 frente a los Países Bajos en la UEFA Nations League, gracias a un tanto de Felix Nmecha, en un duelo celebrado en la Johan Cruyff Arena, sin embago, para su segundo cotejo contra Grecia, terminó cayendo por la mínima diferencia pese a haber sido local, aunque afortunadamente pudieron conocer la victoria en la Jornada 3 frente a Serbia, a la cual superaron 2-0 a través de Tom Bischof y Florian Wirtz.



Con estos resultados, el Grupo 2 de la UEFA Nations League A está comandado por el seleccionado griego, con siete puntos, seguidos por los neerlandeses, con cinco, mientras los alemanes son terceros, con cuatro, y los serbios están hundido sin haber sumado nada.

Felix Nmecha | DeFodi Images/GettyImages

Este domingo 4 de octubre, La Máquina Teutona sale de la Allianz Arena para medirse por segunda vez al combinado helénico, esta vez en el Stadio Toumbas, esperando cobrar venganza por lo ocurrido anteriormente.

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