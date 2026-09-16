¿Cómo ver el partido Inter Miami vs Cruz Azul en TV y streaming?

El Inter Miami CF recibirá en el Nu Stadium al Club de Fútbol Cruz Azul en el partido decisivo por el título de Campeones Cup este miércoles 16 de septiembre a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México).

El conjunto de Florida llega tras empatar a dos anotaciones en casa frente al Nashville SC en un duelo entre líder y sublíder de la Conferencia Este de la Major League Soccer bajo las órdenes de Kily González.

Mientras que, la Máquina Celeste viene de un partidazo en la edición del Clásico Joven frente a las Águilas en un festival de goles 4-3. Con esto, ya son tercer lugar de la clasificación con 15 puntos y 2 de diferencia tras 16 goles a favor y 14 en contra.

Inter Miami vs Cruz Azul en 2023 | Mike Ehrmann/GettyImages

En la actualidad ambos clubes pasan por un momento de regular a bueno y su único enfrentamiento entre sí se remonta en la Leagues Cup 2023 donde el equipo mexicano fue derrotado 2-1

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Inter Miami vs Cruz Azul

El trofeo de la #CampeonesCup, título que jugará el @InterMiamiCF ante @CruzAzul el miércoles en este escenario.



📹 Luis Amescua / Enviado pic.twitter.com/YKfJ66dI0q — REFORMA (@Reforma) September 12, 2026

Las actividades de este enfrentamiento se desarrollarán en casa del conjunto de las garzas y los derechos de transmisión para ver este compromiso serán a través de las señales de televisión y streaming de dos señales en México; mientras que una señal en Estados Unidos.

Por lo tanto, les compartimos los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el encuentro.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Apple TV México Apple TV, Imagen Televisión y Canal 5 España Apple TV

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