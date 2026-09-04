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Sports Illustrated

¿Cómo ver el partido Ipswich vs Liverpool en TV y streaming?

En Portman Road, el conjunto de Iraola quiere sumar de a tres antes de su estreno en Champions
Daniel Szwarc|
Liverpool v Nottingham Forest - Premier League - Anfield
Liverpool v Nottingham Forest - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

El Ipswich Town y el Liverpool se ven las caras este viernes 4 de septiembre en el primer partido de la tercera fecha de la Premier League 2026/27. El encuentro se disputará en Portman Road, donde los locales intentarán hacerse fuertes ante uno de los grandes del fútbol inglés.

Los reds llega al compromiso sin conocer la victoria en sus dos primeras presentaciones. El equipo dirigido por Andoni Iraola empató 2-2 tanto ante Newcastle como frente a Nottingham Forest, y en ambos encuentros comenzó perdiendo. Los Reds buscarán cambiar la dinámica ante Ipswich antes de afrontar el debut en la Champions League recibiendo al Atlético de Madrid.

Por su parte el Ipswich, uno de los recién ascendidos, comenzó su aventura en la Premier con una victoria 2-1 sobre Sunderland, aunque luego recibió un duro golpe al caer 5-2 ante Manchester United en Old Trafford. Entre ambos partidos, el conjunto dirigido por Gary O'Neil avanzó en la Carabao Cup tras derrotar 3-1 a Leicester, con un doblete de Marcelino Núñez y otro tanto de Sindre Walle Egeli.

¿A qué hora se juega el Ipswich vs Liverpool?

  • Ciudad: Ipswich, Inglaterra
  • Estadio: Portman Road
  • Fecha: viernes 4 de septiembre
  • Hora: 15:00 (Este USA), 13:00 CDMX, 21:00 España
  • Árbitro: Darren England
Portman Road
Portman Road | Plumb Images/GettyImages

¿Cómo ver el Ipswich vs Liverpool en TV y streaming en vivo?

El partido entre Ipswich y Liverpool podrá seguirse en vivo en distintos países a través de las señales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de la Premier League 2026/27.

Estados Unidos: El encuentro podrá verse en vivo por USA Network, disponible a través de los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming que incluyen la señal.

México: Los aficionados podrán seguir el Ipswich vs Liverpool mediante TNT Sports y Max Mexico, plataforma de streaming que ofrece la transmisión en vivo del partido.

España: El encuentro estará disponible en vivo a través de DAZN Spain, que cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League en territorio español.

País

Canal TV / Streaming

Estados Unidos

USA Network

México

TNT Sports, Max Mexico

España

DAZN Spain

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DANIEL SZWARC

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