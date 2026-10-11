¿Cómo ver el partido Liverpool vs Manchester City en TV y streaming?

Liverpool y Manchester City se ven las caras este domingo 11 de octubre en el marco de la sexta fecha de la Premier League. En Anfield y tras el parón FIFA, se juega uno de los duelos más atractivos del calendario. Los Citizens llegan con ventaja en los antecedentes recientes, ya que ganaron los últimos tres choques, incluido un 4-0 en la FA Cup en abril con triplete de Erling Haaland y un 2-1 en Anfield en febrero.

El conjunto de Andoni Iraola arriba sexto en la tabla con nueve puntos y la necesidad de recortar distancias con la cima. Los Reds cerraron la etapa previa al parón con un triunfo 1-0 ante Bournemouth como visitantes, que los dejó con siete partidos sin perder en todas las competencias al inicio de la temporada.

El City, por su parte, es el líder de la Premier con puntaje perfecto en la primera temporada de Enzo Maresca al frente del equipo. Los Citizens son el único equipo que ganó sus cinco primeros partidos de la Premier League 2026/27, el último de ellos un vibrante 5-3 ante Sunderland en el Etihad Stadium. Erling Haaland, con cinco tantos, encabeza la tabla de goleadores del torneo.

¿A qué hora juega Liverpool vs Manchester City?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: domingo 11 de octubre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 09:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Chris Kavanagh

Anfield Road | Matt McNulty - WSL/GettyImages

¿Cómo ver el Liverpool vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Liverpool y Manchester City. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse uno de los grandes duelos de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en inglés a través de NBC y en español por Telemundo, mientras que fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo ofrecerán la posibilidad de seguir la transmisión mediante streaming.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por TNT Sports, mientras que la plataforma Max Mexico permitirá disfrutar del partido a través de streaming.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain y su canal DAZN1 Spain. Además, Movistar+, con la señal de Movistar Liga de Campeones, y la plataforma Movistar Plus+ aparecen como otras opciones para seguir el partido de la sexta jornada de la Premier League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos NBC, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+