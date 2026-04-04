¿Cómo ver el partido Manchester City vs Liverpool en TV y streaming?

Tras el parón FIFA de selecciones, el fútbol inglés retoma su actividad con los enfrentamientos de cuartos de final de la FA Cup. Este sábado 4 de abril, Manchester City recibirá a Liverpool en el Etihad Stadium buscando meterse entre los cuatros mejores del legendario certamen.

Los antecedentes más cercanos entre estos dos equipos favorecen a los Citizens, quienes se impusieron tanto en casa como en Anfield en la actual Premier League. Sin embargo, la última vez que se cruzaron en FA Cup el triunfo fue de los Reds, que acabaron siendo campeones en aquella edición 2021/22.

En Liverpool podría darse el regreso de Salah justo antes de visitar al PSG por los cuartos de final de la Champions League, mientras que Pep Guardiola irá con lo mejor que tiene a disposición en busca de la victoria.

Liverpool v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿A qué hora juega Manchester City vs Liverpool?

Sede : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : sábado 4 de abril de 2026

: sábado 4 de abril de 2026 Horario : 07:45 EE.UU (Este), 05:45 MEX, 13:45 ESP

: 07:45 EE.UU (Este), 05:45 MEX, 13:45 ESP Árbitro: Michael Oliver

Cómo ver el Manchester City vs Liverpool en TV y streaming en vivo

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de ESPN y ESPN Deportes en televisión, además de estar disponible en plataformas digitales como ESPN Select, la ESPN App y el servicio de streaming fuboTV.

En México, la transmisión estará a cargo de Max México, que ofrecerá el encuentro en vivo mediante su plataforma de streaming.

Por su parte, en España, el compromiso se podrá ver a través de Movistar+, incluyendo sus señales Movistar Liga de Campeones y Vamos, que cuentan con los derechos de emisión del torneo.