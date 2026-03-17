¿Cómo ver el partido Manchester City vs Real Madrid en TV y streaming?

El Real Madrid derrotó al Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 por 3-0 con un hat-trick de Federico Valverde en los primeros 45 minutos en la 'Casa Blanca', por lo tanto, los dirigidos por Pep Guardiola buscarán revertir en su territorio la desventaja de tres anotaciones para seguir vivos en la competencia, lo que será muy complicado, pero no imposible.

El entrenador español tendrá nuevamente una nueva prueba para hacerle frente al cuadro merengue que ha sido un rival constante en las últimas ediciones de la Copa de Europa, más allá de la fuerte rivalidad cuando dirigía en España.

Los Sky Blues tendrán que buscar marcar desde los primeros minutos para que la presión y el avance de los segundos no se los coman y tengan esperanzas de poder al menos mandar el juego a los tiempos extras, pues ante el cuadro merengue será una tarea díficil poder sacarles esa ventaja.

¿A qué hora juega Manchester City vs Real Madrid?

Este encuentro se disputará en el Etihad Stadium y será uno de los compromisos más esperados y emocionantes de la jornada de hoy entre dos de los clubes más poderosos del mundo.

Sede : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : martes 17 de marzo de 2026

: martes 17 de marzo de 2026 Horario: 16:00 ET (Estados Unidos) / 14:00 (México) / 21:00 (España)

El Etihad Stadium será la sede de este gran encuentro | MB Media/GettyImages

Cómo ver el Manchester City vs Real Madrid en TV y streaming en vivo

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+ y también estará disponible en la plataforma digital DAZN USA.

En México, la transmisión estará a cargo de HBO Max, que ofrecerá el encuentro mediante su servicio de streaming.

Por su parte, en España, el compromiso se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones, la plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la UEFA Champions League en el país.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+ y DAZN USA México HBO Max España Movistar Liga de Campeones

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