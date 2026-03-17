¿Cómo ver el partido Manchester City vs Real Madrid en TV y streaming?
El Real Madrid derrotó al Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 por 3-0 con un hat-trick de Federico Valverde en los primeros 45 minutos en la 'Casa Blanca', por lo tanto, los dirigidos por Pep Guardiola buscarán revertir en su territorio la desventaja de tres anotaciones para seguir vivos en la competencia, lo que será muy complicado, pero no imposible.
El entrenador español tendrá nuevamente una nueva prueba para hacerle frente al cuadro merengue que ha sido un rival constante en las últimas ediciones de la Copa de Europa, más allá de la fuerte rivalidad cuando dirigía en España.
Los Sky Blues tendrán que buscar marcar desde los primeros minutos para que la presión y el avance de los segundos no se los coman y tengan esperanzas de poder al menos mandar el juego a los tiempos extras, pues ante el cuadro merengue será una tarea díficil poder sacarles esa ventaja.
¿A qué hora juega Manchester City vs Real Madrid?
Este encuentro se disputará en el Etihad Stadium y será uno de los compromisos más esperados y emocionantes de la jornada de hoy entre dos de los clubes más poderosos del mundo.
- Sede: Etihad Stadium
- Fecha: martes 17 de marzo de 2026
- Horario: 16:00 ET (Estados Unidos) / 14:00 (México) / 21:00 (España)
Cómo ver el Manchester City vs Real Madrid en TV y streaming en vivo
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+ y también estará disponible en la plataforma digital DAZN USA.
En México, la transmisión estará a cargo de HBO Max, que ofrecerá el encuentro mediante su servicio de streaming.
Por su parte, en España, el compromiso se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones, la plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la UEFA Champions League en el país.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+ y DAZN USA
México
HBO Max
España
Movistar Liga de Campeones
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.