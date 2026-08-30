¿Cómo ver el partido Manchester United vs Ipswich en TV y streaming?

Manchester United e Ipswich Town se miden este domingo 30 de agosto en Old Trafford por la segunda jornada de la Premier League 2026/27. El conjunto de Michael Carrick tendrá nuevamente el respaldo de su público después de un debut negativo, mientras que el recién ascendido Ipswich buscará prolongar su buen comienzo en su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Los Devils llegan golpeados después 0-2 ante Hull City en su estreno liguero. Ahora vuelven a jugar como locales y reciben a otro equipo que acaba de regresar a la Premier, con la necesidad de encarrilar su rumbo.

La visita, por su parte, llega dulce al 'Teatro de los Sueños'. Debutó con una victoria 2-1 ante Sunderland y durante la semana volvió a ganar, esta vez por 3-1 frente a Leicester en la Copa de la Liga.

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Ipswich?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Fecha: domingo 30 de agosto

Hora: 11:30 EE.UU. (Este), 09:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Craig Pawson

Old Trafford | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo ver el Manchester United vs Ipswich en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el partido entre Manchester United e Ipswich. La disponibilidad de las señales varía según el país, con opciones de televisión, streaming y radio para disfrutar del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse mediante USA Network, mientras que fuboTV ofrecerá una alternativa de streaming. Los aficionados que prefieran seguir el encuentro en español tendrán disponibles Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo. Además, SiriusXM FC contará con cobertura radial del compromiso.

En México, los seguidores de la Premier League podrán disfrutar del encuentro a través de TNT Sports. También estará disponible Max Mexico, plataforma de streaming que permitirá seguir en directo el enfrentamiento entre los Red Devils y los Tractor Boys.

Por su parte, en España, el partido podrá verse mediante DAZN Spain y DAZN1 Spain, mientras que Movistar+ ofrecerá otra alternativa para seguir el duelo en directo.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+